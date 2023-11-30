"Разговаривать нужно со всеми": чем запомнится Генри Киссинджер

29 ноября в США умер бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Ему было сто лет. Его называют самым влиятельным государственным секретарем США после Второй мировой войны. Он стал советником президента Ричарда Никсона по вопросам национальной безопасности в 1969 году. В 1973 году был назначен также госсекретарем США и совмещал оба поста. После ухода президента Никсона в отставку он продолжал служить главой Госдепартамента в администрации президента Джеральда Форда.



Именно в этот период Соединенными Штатами были предприняты крупные внешнеполитические шаги, изменившие ход холодной войны. Секретные переговоры, проведенные Киссинджером в 1971 году, привели к историческому визиту Ричарда Никсона в Пекин и нормализации отношений между США и КНР. Киссинджер был решительным сторонником улучшения отношений с Советским Союзом. Его диалог с советским руководством дал старт так называемому процессу разрядки, в ходе которого были заключены первые крупные американо-советские соглашения о контроле за ядерным оружием. Генри Киссинджер сыграл ключевую роль в организации и ведении многолетних переговоров с Северным Вьетнамом, в результате которых американские войска были выведены из Южного Вьетнама. Эти его усилия были отмечены Нобелевской премией мира. Война продолжалась ещё два года и закончилась поражением союзной Соединенным Штатам Республики Вьетнам.

В конце мая прошлого года сообщалось, что Киссинджер предложил Киеву согласиться на территориальные уступки ради мирного договора с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский идею раскритиковал. Киссинджер, впрочем, продолжал выступать за прекращение огня "по линии вторжения", чтобы, как он утверждал, не допустить эскалации войны. В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что российское военное вторжение в Украину демонстрирует, что более нет смысла удерживать Киев от вступления в НАТО.



Подход Киссинджера к внешней политике, основанный на тезисе о противостоянии двух сверхдержав со своими интересами, которые должны уважаться, был назван позднее внешнеполитическим "реализмом".

У Генри Киссинджера было немало критиков, обвинявших его в готовности использовать любые средства для достижения цели. В частности, он был инициатором политики администрации Никсона, поддержавшей военный переворот в Чили в 1973 году. Его обвиняли в санкционировании бомбардировок Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме. В 1975 году президент Форд по призыву Киссинджера дал добро на вторжение в Восточный Тимор армии Индонезии, чтобы предупредить создание на территории бывшей португальской колонии левого правительства. Это вторжение привело к гибели более ста тысяч жителей Восточного Тимора.

После ухода из правительства Генри Киссинджер сохранил влияние в Вашингтоне, оставаясь неформальным советником почти всех президентов, в том числе Дональда Трампа, который использовал Киссинджера для контактов с Пекином. Исключением из правила был Барак Обама, который говорил о том, что ему приходится помогать странам, которые пытаются избавиться от неразорвавшихся бомб, сброшенных на них пятьдесят лет назад.

К мнению Генри Киссинджера продолжали прислушиваться в Вашингтоне вплоть до последнего времени. Он много говорил об опасности конфликта Соединенных Штатов с Китаем. Он называл Россию "ослабленным государством", призывая не недооценивать Владимира Путина, который считает, что Россию обманули.

За последние годы Путин и Киссинджер встречались несколько раз, в последний раз в Москве в феврале 2016 года. В октябре 2013-го, принимая бывшего госсекретаря в Москве, Путин заверил, что в России всегда с большим вниманием прислушиваются к оценкам Киссинджера по поводу развития политической ситуации в мире. Среди многочисленных званий и отличий Киссинджера были степени академика РАН и почетного доктора Дипломатической академии МИД России.

Генри Киссинджер родился в Германии. В 1938 году в пятнадцатилетнем возрасте он вместе с семьей иммигрировал в Соединенные Штаты. Отслужив в армии, он закончил Гарвардский университет, занялся исследованиями в области международных отношений, написал несколько книг, которые принесли ему известность в политических кругах и проложили дорогу к работе в двух республиканских администрациях. До конца жизни Генри Киссинджер говорил с заметным баварским акцентом.

К его вековому юбилею на Радио Свобода вышел подкаст "100-летие "реалиста", в котором в связи с войной в Украине и его спорными предложениями эксперты рассуждали – что из его наследия годится в наше время, а о чем лучше забыть?

К столетнему юбилею бывшего дипломата и советника президента, которое отмечалось 27 мая 2023 года, на сайте "Голоса Америки" вышел материал "Век Генри Киссинджера", в котором ведущие эксперты-американисты и журналисты говорили о его вкладе во внешнюю политику США и влиянии на самые важные мировые события 20 и 21 столетий.

Особенно ценны его знания о Советском Союзе, затем России, Китае и Ближнем Востоке

Несмотря на то, что Киссинджер покинул государственную службу почти полвека назад, к его мнению до последнего внимательно прислушивались президенты США, при чем, как республиканцы, так и демократы.

"Особенно ценны его знания о Советском Союзе и затем России, Китае и Ближнем Востоке, – рассказал "Голосу Америки" Томас Шварц, профессор истории Университета Вандербильт, автор политической биографии "Генри Киссинджер и американская мощь". – Именно по вопросам политики этих регионов его советы были наиболее востребованы. Он намеренно выстроил свою карьеру так, чтобы оставаться в центре международной политики, в то же время давать платные консультации и продвигать свои деловые интересы".

В значительной степени репутация Киссинджера была основана на трех разворотах американской внешней политики в 1972 году. Тогда президент Ричард Никсон совершил исторический визит в Китай, с которым у США до этого не было дипломатических отношений.

Вскоре после этого Никсон посетил Советский Союз, положив начало разрядке напряженности, а к концу этого года был достигнут прорыв на переговорах о прекращении войны во Вьетнаме. В каждом случае ключевую роль сыграла секретная дипломатия Киссинджера.

Я думаю, секретные переговоры имели место всегда

"Я думаю, секретные переговоры имели место всегда, – констатировал Люк Нихтер, профессор истории Университета Чапман (Калифорния), автор книги "Ричард Никсон и Европа: реорганизация послевоенного атлантического мира". – Но в администрации Никсона они считались особенно престижными, и проводились одновременно по нескольким направлениям: будь то с Северным Вьетнамом в Париже, с советским послом в США Добрыниным, или через Польшу, Румынию и Пакистан с Китаем".



Киссинджер отдавал предпочтение секретным переговорам. Интересно, что переговоры с советским послом Анатолием Добрыниным Киссинджер вел, будучи советником Никсона по национальной безопасности, за спиной Госдепартамента.



"У Добрынина и Киссинджера сложились весьма доверительные отношения, – рассказывал профессор Шварц. – До такой степени, что Добрынин доносил точки зрения Киссинджера до своих начальников в советском МИДе, и, я думаю, Киссинджер симпатизировал Добрынину".



Профессор Нихтер полагал, что Киссинджер – представитель того поколения политиков, которые ценили личные отношения даже со своими противниками.

Вы могли не соглашаться с советским лидером или послом, но это не мешало вам выпить по коктейлю

"Вы могли не соглашаться с советским лидером или послом, но это не мешало вам вместе выпить по коктейлю по завершении рабочего дня, – продолжает эксперт. – Они оставались людьми, у каждого из которых были проблемы в жизни, и вы могли этим поделиться. Добрынин тогда жаловался на бюрократию в Кремле, наверное, не меньше, чем Киссинджер жаловался на бюрократию в Госдепартаменте. Иногда страдать за кампанию легче, чем в одиночестве. Я думаю, в дипломатии то, как вы говорите, не менее важно, чем то, что вы говорите. И если вы знаете человека, с которым ведете переговоры, знаете, сколько у него детей, и что он плохо спал ночью, потому что его сын или дочь заболели, – это привносит человеческий элемент в дипломатию, и может привести к прорывам, которые были бы невозможны, если бы стороны придерживались более формального подхода".

Вспоминая о своих встречах с мировыми лидерами, Киссинджер нередко приводил детали, свидетельствующие о его доверительных отношениях с ними.

Киссинджер устанавливал доверительные отношения с диктаторами

"Нужно иметь в виду, что люди, с которыми он устанавливал эти отношения, были тоталитарными диктаторами (или их представителями), – отмечал Томас Шварц. – Это не был клуб, где собирались представители США, Великобритании, Германии и Франции, разделявшие общие ценности и представления о государственном управлении. Киссинджер устанавливал доверительные отношения с диктаторами, у которых были совсем иные представления об устройстве общества и методах управления".



Киссинджер руководствовался прагматичными соображениями Realpolitik, немецким политическим концептом 19-го века, с которым его имя сегодня прочно ассоциируется.



"В контексте холодной войны и опасений по поводу третьей мировой войны, которые многие испытывали в 1950–60-e годы, это означало быть реалистом и избегать политических догм и идеологии, – пояснял Люк Нихтер. – Это противоречивая идея, означающая, что мы должны вступать в переговоры с государствами, которые не разделяют наших ценностей, но которые при этом могут помочь США достичь своих целей".



"Для Киссинджера это означало готовность иметь дело с китайским коммунистическим режимом, злостным нарушителем прав человека, – отмечал профессор Шварц. – Это также означало готовность поддержать шаха Ирана или чилийского диктатора Пиночета, потому что они поддерживали США, закрывая глаза на совершенные ими нарушения прав человека".

Критики называли цинизмом отсутствие моральной составляющей в Realpolitik, а некоторые считали Киссинджера "военным преступником". Чаще всего такие обвинения звучали в связи с его ролью в секретной бомбардировке Камбоджи.



К юбилею Киссинджера журналист издания The Intercept Ник Турсе опубликовал расследования, раскрывшее новые данные об участии бывшего госсекретаря в решении о секретных бомбардировках Камбоджи.

Понял Вас, господин президент

"9 декабря 1970 года Ричард Никсон позвонил Генри Киссинджеру и заявил о необходимости массированной эскалации войны во Вьетнаме, – рассказал журналист-расследователь корреспонденту "Голоса Америки". – Он приказал "всему, что летает, уничтожать, все, что движется". Он сказал, что самолеты и вертолеты должны "разнести их к чертовой матери". Киссинджер во время этого разговора отвечал "да", "понял Вас, господин президент". Затем Киссинджер позвонил своему военному атташе, Александру Хейгу, и передал ему этот приказ. Секретарь, которая транскрибировала этот разговор, Джуди Джонсон, рассказывает, что Хейг при этом посмеивался. Возможно, в Белом доме это казалось шуткой, но я обнаружил, что в течение месяца после этого разговора интенсивность бомбардировок Камбоджи увеличилась в 3 раза, включая расстрелы гражданского населения с вертолетов".

"Таким образом, Генри Киссинджер ответственен за гибель большего числа мирных жителей Камбоджи, чем было известно ранее, – заключил Ник Турсе. – К такому выводу я пришел, сопоставив данные архива американских военных документов и своих интервью с камбоджийскими и американскими свидетелями событий".



Историк Люк Нихтер все же считал, что не следует навешивать на Киссинджера ярлык "военный преступник", таким образом приравнивая его в современном контексте с Владимиром Путиным.



"С середины 1970-х годов права человека стали играть гораздо более важную роль в американской внешней политике, – говорил он. – И я думаю, это правильно. Мы должны работать прежде всего с союзниками, которые разделяют наши ценности. Особенно, если мы считаем, что наши ценности более высокой пробы, чем у некоторых других стран. С другой стороны, если вы посмотрите на ситуацию на Корейском полуострове, в Иране, в России – наши дипломаты должны быть эффективны не только в странах, разделяющих наши ценности, но и в других регионах".



Сам Киссинджер до последнего времени продолжал настаивать, что разговаривать нужно со всеми, какими бы одиозными не представлялись собеседники.



"Я не согласен с тем, что сейчас с Россией не о чем разговаривать", – сказал бывший госсекретарь США в мае 2023 года, выступая в Экономическом клуба Нью-Йорка.



Очевидно, что Генри Киссинджер оставил значимый след во внешней политике, а был ли его вклад со знаком плюс или минус, будут решать историки. "Суть истории в том, что она никогда не кончается, – заключает профессор Нихтер. – И, хотя мы знаем, что Киссинджер сделал хорошего, когда был на государственной службе, и какие ошибки он совершил, – я думаю, что мы будем обсуждать его карьеру еще много десятилетий".