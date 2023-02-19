"Разговоры о важном" хотят проводить и для родителей школьников

Министерство просвещения России намерено проводить занятия "Разговоры о важном" не только для школьников, но и для их родителей. Об этом в воскресенье сообщил министр Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

По словам Кравцова, сейчас обсуждается формат таких занятий, "чтобы это было действительно интересно".

Министр также сказал, что еженедельную церемонию поднятия флага России и проведения "Разговоров о важном" распространят на педагогические вузы. С сентября прошлого года в начале учебной недели флаг поднимают в российских школах.

Также с прошлого сентября по понедельникам в школах проходят занятия "Разговоры о важном". Методические рекомендации к урокам разработаны министерством и отражают позицию государства. "Разговоры" посвящены или истории, или актуальным общественно-политическим событиям, на них, помимо прочего, поднималась и тема так называемой специальной военной операции (так российские власти называют войну в Украине). 13 февраля на занятиях, например, демонстрировалось видеообращение главы МИД Сергея Лаврова, а 20 февраля занятие будет посвящено празднику "День защитника Отечества". В Минобразования подчёркивают, что, хотя "Разговоры о важном" и не являются уроком, их посещение обязательно. Каким образом к участию в "разговорах" намерены привлечь родителей, неясно.

16 февраля передачу "Разговоры о важном", дублирующую одноименные занятия в российских школах, начали показывать по Первому каналу.