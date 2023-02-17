Во всех школах России появятся советники по воспитанию

С начала следующего учебного года во всех школах России появятся советники директоров по воспитанию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее должность советника по воспитанию была введена в десяти российских регионах в порядке эксперимента. Кравцов также предложил проводить уроки "Разговоры о важном" не только для школьников, но и для их родителей.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была впервые утверждена в школах 10 регионов России в марте 2021 года. С этого сентября она станет обязательной в каждой школе. Министр уточнил, что советники по воспитанию будут получать федеральную надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Задача советников по воспитанию описывается как "информационно-педагогическая работа с учениками и преподавательским составом" и содействие вовлечению детей в детско-юношеские общественные организации.

Уроки "Разговоры о важном", фактически заменившие советскую практику политинформаций в школах, Кравцов считает целесообразным проводить не только для детей, но и для родителей. "Правильная идея рассказывать родителям, в том числе и вопросы связанные с воспитанием, и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно", — сказал министр.

Кроме того, Кравцов рассказал о курсе на "единое образовательное пространство" в школах. В сентябре 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах по шести предметам: русский язык, литература, окружающий мир, география, история и основы безопасности жизнедеятельности. Кравцов пообещал разработать аналогичные единые программы по другим предметам. Особое внимание он уделил необходимости создания единого для всех школ учебника истории.