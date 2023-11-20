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Разработчики ChatGPT потребовали отставки совета директоров их компании

Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI, разрабатывающей популярную нейросеть ChatGPT, потребовали отставки от совета директоров под угрозой собственного увольнения. В письме сотрудников говорится, что они считают управляющий совет некомпетентным.

Поводом для обращения стало решение совета уволить главу компании Сэма Альтмана и снятие с должности председателя совета директоров Грега Брокмана. "Ваш подход поставил под угрозу всю нашу работу и подорвал миссию компании", — говорится в обращении. Его цитирует журнал Wired.

Среди подписантов — один из членов совета директоров Илья Суцкевер, отвечающий в компании за научное направление. Издание Axios отмечает, что именно он возглавлял группу директоров, добившихся решения уволить Альтмана.

Перед публикацией письма Суцкевер написал в соцсети Х, что сожалеет о своих действиях. "Я никогда не хотел навредить OpenAI, — говорится в его твите. — "Я люблю всё, что мы построили вместе, и сделаю всё, что могу, чтобы воссоединить компанию".

Альтман был уволен в пятницу, решение оказалось неожиданным для индустрии, большинства сотрудников и инвесторов компании. После резкой реакции инвесторов, совет подал сигнал, что готов к возвращению топ-менеджера.

В воскресенье тот опубликовал свою фотографию из штаб-квартиры OpenAI с бейджем для гостя офиса. В понедельник стало известно, что он вышел на работу к одному из ключевых инвесторов OpenAI, корпорации Microsoft.

В письме к совету разработчики ChatGPT угрожают перейти на работу в Microsoft. "Компания заверила нас, что для всех сотрудников найдутся места", - говорится в тексте.

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