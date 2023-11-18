Гендиректор OpenAI Сэм Альтман уволен и покинет совет директоров

Сэм Альтман уйдёт с поста генерального директора OpenAI – разработчика чат-бота ChatGPT и генератора изображений DALL-E. Об этом сообщил совет директоров компании, который Альтман также покинет.

Такое решение было принято после совещательной проверки. Директора компании сочли, что Альтман не всегда был откровенен с ними в своих сообщениях. "Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI", говорится в заявлении.

"OpenAI был создан для достижения нашей миссии: гарантировать, что общий искусственный интеллект принесёт пользу всему человечеству. Совет по-прежнему полностью привержен выполнению этой миссии", – отметил совет директоров, поблагодарив Альтмана "за большой вклад в создание и развитие OpenAI".

Пост Альтмана временно займёт директор по технологиям Мира Мурати.

Американская компания OpenAI занимается технологиями на основе машинного обучения. Была создана в 2015 году несколькими бизнесменами, в том числе Илоном Маском (вышел из состава директоров в 2018 году) и Сэмом Альтманом.