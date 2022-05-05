Разведданные США позволили Украине наносить удары по российским штабам

Соединенные Штаты делились разведданными с Вооруженными силами Украины, которые те использовали для уничтожения офицеров и генералов Вооруженных сил России, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Как говорят собеседники издания, Украина наносит удары, сочетая американские данные с собственными – в том числе с перехватами переговоров, которые позволяют делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров.

Утверждается, что передача таких данных позволила украинским войскам, в частности, убить нескольких российских генералов. Ранее украинские официальные лица заявляли, что в результате боевых действий погибли 12 генералов ВС России. Издание отмечает, что одним из источников получения информации о местонахождении российских войск являются секретные и коммерческие спутниковые снимки.

При этом источники New York Times утверждают, что не все такие удары основывались на американских данных: удар по командному пункту в Изюме 30 апреля, где незадолго до этого был начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, не опирался на разведданные США. Источники издания утверждают, что США не дают Украине информацию о передвижении высшего руководства российской армии.

Россия не сообщала ни об ударе по Изюму, ни о поездке Герасимова на восток Украины. Однако источники в американском разведсообществе сообщали об этом еще несколько дней назад. Некоторые украинские официальные лица даже говорили, что Герасимов сам попал под обстрел и был ранен, но эти утверждения так никто и не подтвердил: ни другие украинские официальные лица, ни российская сторона.

После публикации статьи New York Times официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что США делится с Украиной разведданными не для того, чтобы российские генералы были убиты.