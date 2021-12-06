FT: разведданные США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе Украине

Союзники США в ЕС и НАТО поддержали выводы американской разведки о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что американская сторона в начале ноября, перед саммитом НАТО, предоставила широкий объём разведданных. До этого некоторые страны Евросоюза сомневались в убедительности доказательств Вашингтона о возможном вводе российских войск на Украину. Financial Times пишет, что изменить мнение союзников смогли предоставленные сведения о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

Представитель Белого дома заявил, что Москва могла планировать вторжение уже в начале 2022 года. При этом российская сторона может задействовать в наступление половину воинских частей, которые сейчас находятся вблизи границы с Украиной.

Президент США Джо Байден 7 декабря в разговоре по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным намерен предостеречь Кремль от нападения на Украину. Байден также сообщит Путину о полной поддержке ответных мер странами ЕС и НАТО в отношении России в случае вероятного вторжения, пишет Financial Times. Детали санкций в отношении Москвы пока обсуждаются.

Представитель Еврокомиссии в разговоре с РБК отметил, что Брюссель не комментирует "спекуляции в СМИ" по вопросам вероятного российского нападения. При этом ЕС внимательно следит за ситуацией и неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее ряд американских и германских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно, с целью смещения действующих властей в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что у России есть право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Москва назвала публикации в западных СМИ "спецоперацией по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию".

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