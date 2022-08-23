Разведка США: Россия готовит удары по инфраструктуре Украины

Разведка США располагает данными о том, что Россия планирует в ближайшее время осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты Украины. Об этом пишут Reuters и The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников.

Власти США отметили, что рассекречивают это предупреждение разведки, чтобы донести опасения по поводу угрозы до максимально широкой аудитории.

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага, завтра - День независимости. Ранее президент страны Владимир Зеленский предупреждал, что в праздничные дни Россия "может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

С предупреждением к украинцам выступило также Главное управление разведки Минобороны Украины. Особенно осторожными граждан призвали быть в День независимости Украины. "Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и снаружи", — заявил в эфире национального телемарафона представитель ведомства Андрей Юсов.

В течение всей недели в Киеве запрещены массовые мероприятия. Городская полиция попросила киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги с 23 по 25 августа.