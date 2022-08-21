Украина вводит новые сигналы тревоги - в том числе радиационной опасности

Украина вводит новые сигналы тревоги. Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации.

Сигнал химической опасности будет звучать, как бой церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности — как звон в набат.

Эвакуация из города — звук гудка поезда. При включении такого сигнала нужно включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Сигнал воздушной тревоги — непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Этот сигнал используется и сейчас.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что новые сигналы вводятся в ответ на "обострение ядерного шантажа России".

Сегодня же украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в город завезли 25 тысяч таблеток йодида калия. Их используют для я защиты щитовидной железы от накопления радиоактивного изотопа йода.

По словам Орлова, радиационный фон в городе и на находящейся неподалеку Запорожской АЭС не превышен. Доставку дополнительной партии йодида калия он объяснил тем, что "Запорожская АЭС находится в руках военных террористов и на ядерном объекте регулярно происходят вооруженные провокации".

Запорожская АЭС находится под контролем российской армии. Объект регулярно обстреливают. Москва и Киев обвиняют в атаках друг друга. Обе стороны призывают посетить АЭС экспертов МАГАТЭ.

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