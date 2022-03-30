Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Разведка США: советники Путина скрывают от него правду

Владимир Путин с генералами Шойгу и Герасимовым

Американская разведка считает, что советники президента России Владимира Путина скрывают от него правду о реальных успехах российских войск в ходе боевых действий в Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации США, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.

По словам представителя администрации, в частности, от Путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент России ранее неоднократно заявлял, что в так называемой спецоперации участвуют только контрактники, однако Минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. В Минобороны заверили, что все они уже выведены обратно в Россию.

Также, по словам американского чиновника, от Путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики России, нанесённые западными санкциями. Представитель администрации США заявил, что окружение Путина "боится сказать ему правду". В то же время, по его же словам, Путин чувствует, что во всяком случае военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что, как сказал американский чиновник, уже привело к росту напряжённости в отношениях между президентом и военным командованием.

Кремль пока не комментировал сообщение.

С момента начала российского вторжения Путин нечасто появляется на публике. Ход боевых действий в Украине он комментировал лишь несколько раз, утверждая, что операция идёт по плану. Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых "демилитаризация" и "денацификация". В то же время, как следует из слов главы российской делегации на переговорах о мире Владимира Мединского, Москва считает, что отказ Украины от вступления в НАТО и гарантии её нейтралитета означают удовлетворение "принципиальных" российских требований.

Российская операция продолжается уже больше 30 дней, за это время, несмотря на ряд успехов, российские войска не смогли разгромить украинскую армию и взять под контроль какой-либо из областных центров, за исключением Херсона.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG