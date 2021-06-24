Разведка: талибы могут взять власть через полгода после вывода войск США

Нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль радикальной группировки "Талибан" (внесена в РФ в список террористических и запрещена) уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников. Это утверждается в обновлённом прогнозе спецслужб США - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Прежний, более оптимистичный сценарий, пришлось пересмотреть после того, как талибы на прошлой неделе взяли под контроль значительные территории на севере Афганистана. При этом они почти не столкнулись с сопротивлением, в руки исламистов попала военная техника, поставленная ранее американцами правительственным войскам.

В частности, талибам удалось взять под контроль крупный пограничный переход на границе с Таджикистаном. Их отряды подошли к крупному городу Мазари-Шариф - важнейшему центру афганского севера.

По оценке спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трёх месяцев до года после вывода американских военных. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединённых Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане. По последним сообщениям, вывод войск может завершиться уже к концу июля.

Талибы при этом не атакуют американские войска, что стало бы нарушением заключённого соглашения.

Администрация США пока не комментировала утверждения Wall Street Journal.

Газета New York Times в четверг сообщила, что Соединённые Штаты вывезут из страны тысячи афганцев, которые оказывали помощь американским военным и теперь могут претендовать на получение американской иммиграционной визы. Речь идёт о примерно 18 тысячах человек - это переводчики, охраниики, водители рабочие. Право получить визу в США имеют и их ближайшие родственники. В каких странах они будут временно размещены, не сообщается. Ранее ряд конгрессменов и правозащитники призывали рассмотреть возможность их отправки на принадлежащий США остров Гуам.