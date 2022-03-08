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Разведка Украины утверждает, что под Харьковом убит российский генерал

Виталий Герасимов

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. В сообщении ГУР МО говорится, что речь идёт о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армии Центрального военного округа России.

Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.

Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что гибель Герасимова подтверждается записью переговоров российских военных, которая, по его словам, есть у него в распоряжении. Откуда он её получил и доказана ли её аутентичность, он не сообщает.

Официального подтверждения смерти генерал-майора с российской стороны нет. Активно освещающие боевые действия в Украине с прокремлёвских позиций телеграм-каналы уверенно утверждают, что Герасимов на самом деле жив, а украинская разведка ошиблась или занимается дезинформацией. Доказательств того, что генерал жив, также не предоставлено.

На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого. О его гибели в частности писали в соцсетях его бывшие сослуживцы. Официально она также не подтверждена.

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