Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной

Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.

Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило министерство обороны России вечером 2 марта.

Генштаб Украины в свою очередь утверждает, что Москва потеряла 5840 человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов обычно стараются занизить в сообщениях свои потери и завысить потери противника. Получить независимое подтверждение этим оценкам в ходе боевых действий практически невозможно.