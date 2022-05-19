РБК: Кремль сохранит прямые выборы губернаторов

Кремль не будет переносить единый день голосования, запланированный на сентябрь, и сохранит прямые выборы губернаторов. Об этом РБК заявили три источника, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник.
По словам собеседников издания, решение ничего не менять приняли, потому что соцопросы демонстрируют высокий рейтинг президента, глав регионов и "Единой России".
Кроме того, сохранение выборов в назначенные сроки и в прежнем виде демонстрирует "нормальность ситуации". "Отсутствие выборов или какие-то изменения в их модели показывали бы, что в стране происходит что-то экстраординарное", — сказал один из собеседников издания.
17 мая председатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выступил в Госдуме с призывом отложить выборы в единый день голосования до конца войны в Украине. С этим предложением категорически не согласилась "Единая Россия".
Как выяснила "Медуза", за отмену выборов выступают ФСБ и Совет безопасности, которые считают, что к осени рейтинг власти может серьезно упасть из-за последствий войны.
В марте-апреле "Медуза", РБК и "Коммерсантъ" писали со ссылкой на источники, что в России могут отменить или перенести прямые выборы губернаторов. Возможными причинами тогда назывались опасения властей, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, что скажется на рейтингах властей.
- Выборы глав регионов намечены на сентябрь во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл. Выборы в законодательные собрания должны пройти в шести регионах, в городские думы — в 11.
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