РБК: Кремль сохранит прямые выборы губернаторов

Кремль не будет переносить единый день голосования, запланированный на сентябрь, и сохранит прямые выборы губернаторов. Об этом РБК заявили три источника, близкие к администрации президента, и федеральный чиновник.

По словам собеседников издания, решение ничего не менять приняли, потому что соцопросы демонстрируют высокий рейтинг президента, глав регионов и "Единой России".

Кроме того, сохранение выборов в назначенные сроки и в прежнем виде демонстрирует "нормальность ситуации". "Отсутствие выборов или какие-то изменения в их модели показывали бы, что в стране происходит что-то экстраординарное", — сказал один из собеседников издания.

17 мая председатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выступил в Госдуме с призывом отложить выборы в единый день голосования до конца войны в Украине. С этим предложением категорически не согласилась "Единая Россия".

Как выяснила "Медуза", за отмену выборов выступают ФСБ и Совет безопасности, которые считают, что к осени рейтинг власти может серьезно упасть из-за последствий войны.

В марте-апреле "Медуза", РБК и "Коммерсантъ" писали со ссылкой на источники, что в России могут отменить или перенести прямые выборы губернаторов. Возможными причинами тогда назывались опасения властей, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, что скажется на рейтингах властей.