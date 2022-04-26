РБК и "Ъ": власти обсудят отмену прямых выборов губернаторов в России

27 апреля на заседании Совета законодателей с участием президента России Владимира Путина может быть объявлено об отмене прямых выборов губернаторов. Об этом сообщают "Коммерсантъ"и РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников РБК, на заседании совета, в который входят председатели обеих палат российского парламента, их заместители, главы комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководители законодательных собраний регионов, могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в единый день голосования в сентябре, и стоит ли их проводить вообще. При этом, речь может пойти об отмене прямых выборов только в этом году, а не о полном отказе от этой процедуры, рассказал один из источников.

Собеседники издания не исключают, что губернаторам формально предложат решать вопрос о схеме выборов на свое усмотрение, но неформально рекомендуют отменить кампании.

Источники "Коммерсанта" также сообщили, что вопрос об отмене прямых выборов губернаторов может быть рассмотрен 27 апреля. Ещё в марте несколько губернаторов просили Кремль рассмотреть возможность их избрания законодательными собраниями регионов.

Окончательное решение должен будет принять президент.

Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения властей, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника РБК. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, отметил один из них. По словам ещё одного источника, отмена прямых выборов губернаторов поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.



Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году после теракта с захватом заложников в школе Беслана. Тогда же появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году после протестов прямые выборы вернули.



О том, что в условиях войны в России могут отменить или перенести губернаторские выборы, запланированные на сентябрь 2022 года, "Медуза" сообщала еще в начале марта.