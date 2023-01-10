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РБК: Лапин, которого критиковал Кадыров, пошёл на повышение

Генерал Лапин

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России - утверждает во вторник РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

До конца октября Лапин был командующим группировкой российских войск "Центр" в военной операции на Украине. После оставления войсками, которыми он командовал, города Лиман, генерал подвергся беспрецедентно резкой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и создателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина. Вскоре после этого Лапин, как утверждалось, был отправлен в отпуск, фактически перестав командовать группировкой.

Ранее о назначении Лапина начальником штаба Сухопутных войск со ссылкой на источник сообщало издание "Ура.ру". Издание "Проект" в своём расследовании ранее утверждало, что "Ура.ру" по по заказу Минобороны разрабатывало пиар-стратегию Лапина после того, как тот подвергся атакам со стороны Кадырова.

В ходе войны в Украине Лапин командовал группировкой, которая принимала участие в боях за Лисичанск. 4 июля был удостоен звания Героя России - после взятия этого города в Луганской области.

Кадыров после падения Лимана посвятил Лапину несколько постов в телеграме, назвав генерала "бездарем", обвинив его в том, что тот командует группировкой, находясь далеко от фронта. Кадыров также писал, что Лапина "покрывают наверху руководители в Генштабе".

Газета "Известия" со ссылкой на источники подтверждает назначение Лапина и пишет, что Василий Тонкошкуров, который руководил Сухопутными войсками с 2018 года, перешёл на работу в Минпромторг. После Нового года ряд так называемых патриотических телеграм-каналов публиковал намёки о якобы грядущих больших внутриполитических назначениях. Помимо прочего высказывались предположения, что нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин может быть назначен или главой Минпромторга, или же министром обороны. Официальных сообщений о каких-либо кадровых изменениях пока не было.

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