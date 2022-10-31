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Цитаты Свободы

"Пригожин будет первым, Кадыров вторым". Соцсети об отставке Лапина

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, Чеченская республика, Грозный, 2021 год

В минувшую субботу сначала ЧГТРК "Грозный", а потом РБК и The Moscow Times, все со ссылками на собственные источники, сообщили об отставке генерал-полковника Александра Лапина, командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине.

Особыми военными успехами Лапин на войне с Украиной не прославился, как, впрочем, и ни один из российских генералов.

Культового в Украине главу Николаевской области Виталия Кима новость не впечатлила.

Кто такой лапин? Что за кипишь?

Вскоре после новости об увольнении появилась ещё одна новость: о том, что тело Лапина нашли в Москва-реке. Её сразу же стали тиражировать в телеграм-каналах и даже в некоторых СМИ. Блогеры стали находить и свои объяснения случившемуся.

Сергей Ерофеев

Приставляешь пистолет к виску мобилизованного лейтенанта, а потом твое тело находят в Москва-реке.

(о Лапине писали, что он лично угрожал пистолетам отступавшим мобилизованным)

Однако, довольно быстро обнаружилось, что новость о трупе Лапина в реке была чёрной шуткой. Автор сам пришёл с повинной.

Украинцы издеваются.

Сергей Наумович

В Москве нашли тело Лапина, искусанное боевыми комарами-нацистами. Укусы были настолько глубокими, что понадобилась ДНК-экспертиза, чтобы идентифицировать скелет с остатками человеческого мяса на нём. Это первое успешное применение боевых комаров киевским режимом. Полиция Москвы просит русскоязычных граждан плотно закрыть окна. Объявлен план Перехват.

Александр Нойнец

Фейк: из Москвы-реки достали тело генерала Лапина.

Правда: тело генерала Лапина пока не достали из Москвы-реки.

По альтернативной версии произошедшего, публикуемой лояльными Кремлю СМИ, Лапина не уволили, он просто решил отдохнуть.

Константин Калачёв

"Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне СВО, ушел в трехнедельный отпуск, сообщает агентство URA.RU
«В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй», — поделился собственный источник агентства в Минобороны.

Но в отпуск мало кто верит.

Перед появлением новости об увольнении Лапина очень активно критиковал Рамзан Кадыров, с которым публично соглашался и Евгений Пригожин.

Рамзан Кадыров

Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А все потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин. В итоге, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.

Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперёд. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог, брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа.

Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один. И трагедию на этом участке мы пока избежали только за счет верного размещения сил на втором эшелоне линии обороны. Сейчас за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.

Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки?
Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?

С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра.

Сразу же после появления новости об отставке Пригожин через пресс-службу компании "Конкорд" сообщил, что "не видит в этом ничего удивительного".

Всё это вызвало вал постов о том, что российской армией и Россией вообще теперь управляют Кадыров с Пригожиным.

Анатолий Несмиян

Отстранение генерала - довольно звонкий удар по всей армейской вертикали, так как именно этого требовали Кадыров и Пригожин, которые могут приписать эту заслугу себе.

Илья Арефьев

Кадыров теперь увольняет и назначает командующих армией.

Александр Лапин, командовавший российской группировкой "Центр" в войне против Украины, снят со своей должности, — российские военкоры

Недавно его критиковал Кадыров, обвинял в отступлении и называл "бездарем".

Украинцы довольны и устраиваются поудобнее, чтобы наблюдать за дракой в грязи.

Борислав Берёза

В России снят со всех должностей генерал Лапин, который считался креатурой Герасимова и Шойгу. Его системно атаковали Кадыров и Пригожин. И это очень интересная ситуация. Хотя нам все равно, как эти жабы с гадюками разбираются друг с другом, но тут иная история. Для российского офицерья теперь момент истины, ведь генерала сбили тиктокер и зек. Это больше чем плевок в лицо. Осталось дождаться лишь одного - утрутся ли российские офицеры и скажут "чего изволите?" или проявят как-то себя. Но учитывая, что понятие о чести у российских офицеров давно утеряно, а прислуживать они уже научились, то их судьба - быть халдеями у тиктокера и зека. В случае молчания российские офицеры будут опущенными. Но есть шанс и на то, что будет ответка. Так что пойду возьму попкорн и пожелаю удачи обеим сторонам.

Российские военно-патриотические каналы возмущены увольнением.

Военкор Котенок

После известия о гибели земляков глава Чечни объявил джихад, а сегодня до обнародования цифр потерь снова обрушился с критикой на генерала Александра Лапина, бывшего командующего ЦВО, который ныне руководит обороной на рубеже Сватово—Кременная.

В адрес генерала Лапина не в первый раз звучат обвинения в том, что его нельзя «увидеть на передовой», в сдаче рубежей. И потери при переправе через Северский Донец под Белогоровкой в начале мая вменяли ему, и даже награждение собственного сына — подполковника Дениса Лапина, который воюет на Украине в качестве командира танкового полка.

Военкоры не имеют проблем в общении с генералом Лапиным, что подтвердил мой товарищ Максим Фомин (ака Владлен Татарский). Об этом говорят «Старше Эдды» и Александр Харченко.

Мне трудно объяснить неприязнь к Лапину со стороны чеченского лидера. Не берусь судить, насколько соответствуют действительности и соответствуют ли вообще обвинения в адрес генерала. При этом, провалы на фронте имеют место быть, но не персонифицируются в России.

Скажу одно — подобными обвинениями пользуется враг, пытаясь раздуть противоречия, вбить клин между силовиками России, которые действуют на Украине. Генерал Лапин не отвечает на обвинения и не ведет ТГ-канал с миллионами подписчиков. Но такие каналы не ведет ни один военачальник в ВС РФ. Кроме закрытости ему, наверно, некогда.

И еще один момент. Государство — это в том числе строгая система ответственности и отчетности. Ни один из губернаторов, вне зависимости от своего информационного веса, не имеет права "спрашивать" с армейского генерала. С Лапина спросит президент. И если обвинения подтвердятся, спрос будет жестким. Всё остальное — это прямая дорога к размыванию самой сути Государства Российского.

Сергей Марков, как обычно, как будто на что-то намекает.

Генерал Лапин ушёл в отпуск. Он подвергался ожесточенной критике со стороны Рамзана Кадырова и военкоров. Место Лапина во главе группы войск Центрального военного округа займёт Андрей Мордвичев. Мордвичев имеет дружеские отношения с Кадыровым. Путин и Суровикин сейчас очень прислушиваются к Кадырову и Пригожину и к военкорам. И правильно. Жестче надо, жёстче.

Егор Холмогоров не знает, куда свернёт линия партии (вдруг Лапин действительно в отпуске), поэтому высказывается максимально расплывчиво.

В связи с отставкой генерала Лапина в каналах обсуждается тема охлократического влияния на армию. Мол не должны крики из толпы влиять на выбор военачальников.

На самом деле вопрос неоднозначен. Были случаи, когда "выбор толпы" был к худшему. А были и наоборот.

Есть и более сложные версии происходящего, чем просто интриги Кадырова и Пригожина.

Максим Шевченко

Генерал-полковник Росгвардии Кадыров чморит генерал-полковника Российской армии Лапина, как завуч прогулявшего урок и курившего в туалете десятиклассника.
Охренительная, невероятная свобода слова. Куда там пиндосам!
Разумеется, это возможно только, если: Путин это поддерживает, Путину не до этого, Путин не дееспособен. После Валдая все увидели, что Путин не дрожит в бункере. Третья версия отпадает. Путину не до конфликта между армией и Росгвардией, воспроизводящих как бы гипотетические стороны в виртуальной Гражданской войне элит? Не думаю, что это так. Это основа его власти и он за этим следит, как за газом и ядерной бомбой.
Значит, Путин поддерживает Кадырова и стоящего за ним Золотова в атаке на армейских генералов. Почему?
Армия - закрытая и самодостаточная структура, но в гораздо большей степени, нежели спецслужбы, связанная с народом и страной.
В этом сила и слабость армии. Правящим элитам (уж не народу, прямо скажем) она всегда угроза и ее всегда надо держать под контролем: репрессиями, наградами, войной. С начала путинской эпохи, военные утратили контроль над армией - ей руководят выходцы из КГБ и МВД (Шойгу, например).
Ментальности армейская и жандармская - как вода и пламень, принципиально разные.
В советское время, над теми и другими была партия, был ЦК КПСС, который мог поставить на вид и КГБ, и ВС СССР «по партийной линии». Сегодня «партийной линии нет» (одна методология), а политические институты совпали с чекистскими структурами.
Все, начиная от президента, мыслят не политически, а оперативно - этому чекистов (жандармов) учат с юных лет: люди, их судьбы, их взгляды, их интересы, да, вся страна и народ - не более, чем фишки в бесконечной «большой игре». Это не их вина, это их природа.
Военные видят мир иначе - как «либо цель, либо нет». Для военных нет большой игры, есть «мир или война», есть задача и способы ее решения, оговорённые уставом. Во время мира военные ждут войны (как способа карьеры), во время войны - мечтают о мире (как способе конвертировать военную карьеру в номенклатурные блага).
В сознании военных нет политики (сержант орет на курсанта: «Не умничай, Иванов!»), ее выбивают из них с первого курса училища. Проблема в том, что политики, как высших смыслов истории, нет и в сознании жандармов (или чекистов, если так милее). Они не верят в смыслы, они видят бесконечный покер и ставки, слабости и силу людей, возможности и угрозы. А зачем - не знают.
Политической надстройки над двумя силовыми группами, которые никуда не могут деться сами по себе из жизни государства и общества, в России просто нет. А центр власти есть. Такой парадокс - власть без политической составляющей.
Все эпохальные речи Путина (и он сам об этом сказал на Валдае, поблагодарив спичрайтеров) просто политтехнологические компиляции, на потребу дня и момента.
Отсутствие внятных идеи и объяснения, почему мы все вместе должны страдать и бороться, приводит к вакууму политического управления государством (не путать с ужасом элит перед расплатой за нарушение правил игры, свойственным, скорее, криминальным сообществам, нежели политическим образованиям и институтам). Но армия страшна правителям тем, что, будучи государственной машиной, она все-таки органически более связана с теми, кто внизу.
Через мобилизацию хотя бы, через вовлечение сотен тысяч, миллионов под власть именно условного «генерала Лапина», а не генералов Золотова (хотя в Росгвардию тоже призывают, но гораздо меньше и под другие задачи) или Бортникова.
У народа нет идеи. Но у народа, одетого в шинель, появляется винтовка.
А подлинная власть рождается именно винтовкой (как сказал понимавший в этом толк Мао).
Точнее, винтовкой и философией истории, которая всегда где-то рядом.
Именно поэтому Кадыров и Пригожин выступили против мобилизации, а Кадыров «атакует генералов» (причём, я допускаю, что критика Кадырова может быть справедливой).
Призыв и война неимоверно повышают статус армии.
И это (в отсутсвие политических смыслов) пугает ее оппонентов.

Юрий Бутусов

Кадыров и Пригожин оскорбляют генерал-полковника ВС РФ Лапина, чтобы добиться увольнения Шойгу и Герасимова

Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на Героя России генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Глава одного из российских регионов требует от командующего группировкой ВС РФ отчитываться о своём месте пребывания, прямо говорит, что из-за Лапина произошли военные поражения. Но Минобороны РФ молчит, ведь Кадыров - всемогущий путинский фаворит, кадыровцы - это элита в России, конфликтовать с ними военные боятся.

Что стоит за этими обвинениями российских военных? На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес.

Кадыров и Пригожин теперь используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны, и тем самым усилить своё влияние, взять под контроль финансы и оружие. Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государства силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем центам власти, что они влиятельней официальных силовых структур.

Россию после смерти Путина ждёт феодальная раздробленность, власть чеченских и вагнеровских полевых командиров.

Главное, не запутайтесь в том, кто кого дёргает за нити.

Пока большинство блогеров разбирается кто за кем стоял, меньшинство думает о том, что это сулит России и миру.

Александр Морозов

две вещи свидетельствуют о том, что конец будет драматичным. Первая: об отстранении с должности командующего группы "Центр" первым сообщает телеканал "Грозный". Вторая: человек, не имеющий никакого государственного статуса, занимается вербовкой в армию уголовных преступников с тяжелыми статьями.

Андрей Кураев

Нас ждет интересная история

об отстранении с должности командующего группы Центрфельдмаршала фон Бока генерала Лапина первым сообщает телеканал Грозный.

Значит, это личный скальп Кадырова.

Значит, уровень поддержки того, чьим пехотинцемКадыров называет себя, в русском генералитете рухнет еще ниже.

И от итальянской забастовки он (генералитет) может перейти к самообороне.

И тогда нас ждет повторение некоторых интересных особенностей русской истории середины 18 столетия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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