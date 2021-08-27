Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

Бывший прокурор аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет российским послом в африканской Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.

Как сообщил "Интерфаксу" заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в самое ближайшее время комитет соберётся для обсуждения вопроса об одобрении кандидатуры Поклонской на должность посла. Окончательно кандидатуры послов утверждает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

Сама Поклонская сказала РИА "Новости", что комментировать сообщения о её будущем трудоустройстве пока преждевременно.

В мае Поклонская заявила, что не будет баллотироваться в Госдуму нового созыва. В видеообращении, опубликованном в её телеграм-канале, Поклонская сказала, что её решение связано с новой работой. Что это за работа - она не уточнила, сказав лишь, что будущая должность вновь позволит ей надеть китель.

Источники РБК утверждают, что работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

По словам источника РБК в Кремле, Поклонскую из-за её не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она избрана.

Наталья Поклонская была прокурором на Украине. После ввода российских войск в Крым и прихода к власти в автономной республике пророссийского правительства она в марте 2014 года была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.

В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды. По-прежнему критикуя власти Украины, она начала выступать против огульной критики в адрес украинцев, называя себя "русской украинкой". Поклонская была единственным депутатом от "Единой России", голосовавшим против повышения пенсионного возраста, после чего лишилась поста главы комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов.