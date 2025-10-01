РБК: почти 40% мощностей российских НПЗ простаивают — это рекорд

По состоянию на 28 сентября в России простаивали 38% мощностей первичной переработки нефти — около 338 тысяч тонн в сутки, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства "Сиала". Работающие сейчас мощности эксперты оценивают в 555 тысяч тонн в сутки.

Около 70% остановок связаны с атаками украинских дронов, отметил представитель агентства. В результате выпуск бензина и дизельного топлива в России сократился на 6% в августе и ещё на 18% в сентябре. Таким образом, простой достиг беспрецедентного уровня, превысив августовский рекорд в 23% (206 тысяч тонн в сутки).

Эксперты предупреждают, что устранение проблемы может затянуться: многие плановые ремонты НПЗ были отложены, и быстрое сокращение простоев может повысить риск аварий.

На фоне высокого спроса летом на бирже возобновились продажи бензина из Беларуси, в сентябре они резко выросли.

Кроме того, утром 1 октября произошёл пожар на Ярославском НПЗ. По данным властей, возгорание не связано с атакой БПЛА и носит техногенный характер.

За последние два месяца украинские беспилотники поразили более 10 НПЗ в различных регионах России, в том числе таких отдалённых от линии фронта, как Самарская область и Башкортостан. Некоторые объекты были поражены неоднократно.

В ряде регионов России, в частности в Хабаровском и Приморском крае, а также в аннексированном Крыму, возникли перебои с бензином. Российский глава Крыма Сергей Аксёнов в среду заявил о том, что на полуострове введены ограничения - в одни руки будут отпускать не более 20 литров бензина или дизельного топлива.