"Ситуация накаляется". Как в Крыму живут без топлива

В аннексированном Крыму переживают невиданный ранее топливный кризис. На местных АЗС закончился бензин. Местные российские власти признают: причиной стало снижение объемов нефтепереработки в РФ. К этому привели регулярные дроновые атаки ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Первые проблемы с топливом в Крыму появились в середине августа. На местных АЗС исчез популярный бензин марки АИ-95. Также резко выросла стоимость бензина всех марок. Многие крымские автомобилисты в ущерб своим машинам перешли на заправку более дешевым бензином – А-92.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что ситуация изменится к концу сентября, когда спадет ажиотаж, связанный с курортным сезоном. Но к этому времени проблема не только не разрешилась, но и усугубилась – в сентябре на АЗС Крыма топливо исчезло полностью.

"Бензиновый коллапс ударил по крымчанам"

На крымских АЗС в конце сентября массово исчез бензин всех марок. Автовладельцы создают чаты, в которых обмениваются адресами заправок, где еще можно "выловить" остатки топлива.

На заправках нет бензина, многие заправки вообще закрываются

"То, чего боялись крымчане, – произошло. На заправках нет бензина, многие заправки вообще закрываются, чтобы не платить зарплаты сотрудникам. Начавшийся бензиновый коллапс ударил, как по рядовым крымчанам, так и по предприятиям", – заявил Крым.Реалии крымский правозащитник на условиях анонимности.

По его словам, бюджетные предприятия Крыма получают топливные талоны на минимальные потребности. С серьезными проблемами столкнулись частные компании, которые терпят убытки.

Такси ждать приходится долго, у них тоже проблемы с бензином

Крымчане оказались в непростой ситуации. Многие вынужденно пересели на общественный транспорт. Маршрутки в городах переполнены.

"Такси ждать приходится долго, у них тоже проблемы с бензином. Знакомый таксист рассказал, что на их фирме в разы выросло количество заказов на подзарядку аккумуляторов, которые массово разряжаются у крымских автомобилистов из-за простоя по причине отсутствия бензина", – отметил активист.

Такого длительного отсутствия бензина в Крыму не помнят, отмечают местные жители.

Топливо будет "через два дня"?

Российские власти Крыма в сентябре просили "не усугублять ситуацию искусственным спросом" и не приобретать топливо "про запас" в канистры.

Сергей Аксенов в начале августа призвал местных жителей и туристов "с пониманием отнестись к временным трудностям", пояснив, что значительная часть топлива доставляется в Крым автотранспортом в условиях сложной логистики.

Когда же топливо совсем исчезло, он признал, что причиной этого является снижение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Аксенов пообещал, что АЗС будут обеспечены бензином марки АИ-95 "в течение двух дней", а марки А-92 – в течение двух недель.

При этом он не упомянул, что снижение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ связано с систематическими ударами Вооруженных сил РФ по объектам российской нефтепереработки.

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к тому, что экспорт российского топлива приблизился к самому низкому уровню с 2020 года, пишет газета Financial Times.

По ее данным, 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов попали под удары с начала августа, некоторые из них неоднократно.

Российские власти информацию об ударах по своим НПЗ не разглашают.

"Альтернативных путей не искали, выводов не сделали"

О том, что к топливному кризису в Крыму привели удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам РФ и проблемы с крымской логистикой, говорит глава российской "Ассоциации грузоперевозчиков Крыма" Анатолий Цуркин.

Логистические маршруты доставки, ранее выбранные для доставки ГСМ, оказались неактуальными и подвержены большими рискам

"Ситуация с нефтепродуктами на полуострове накаляется. Несмотря на окончание активной фазы курортного сезона, отъезд отдыхающих, дефицит топлива, а в большей части бензина, только растет. Правительство Крыма и Севастополя, неоднократно говорило о стабильности, наличии запасов на территории, но опять, увы, не оправдало надеж граждан. Логистические маршруты доставки, ранее выбранные для доставки горюче-смазочных материалов, оказались неактуальными и подвержены большими рискам (увы, о маршрутах нельзя более детально раскрыть информацию). Оптимизацию маршрутов логистики владельцы АЗС сетей не вели, альтернативных путей не искали. По факту при просадке остатков ГСМ в летний период никто выводов не сделал", – заявляет он.

По словам Цуркина, из-за топливных проблем профессиональную среду грузоперевозчиков "лихорадит", и не исключено, что это приведет к подорожанию доставки грузов из России в Крым.

Чтобы решить проблему с топливом в Крыму, Россия использует мост через Керченский пролив, утверждает спикер венно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Ранее бензовозам было запрещено ехать по Керченскому мосту после ударов ВСУ по нему.

"Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожных маршрутах, которые стали непригодными после нескольких инцидентов", – заявил Дмитрий Плетенчук в эфире украинского телемарафона 25 сентября.

По его словам, проблема с дефицита топлива на данный момент затронула гражданское население в Крыму, но со временем может повлиять и на боевые подразделения российской армии в Крыму.