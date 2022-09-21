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Россия обменяла командиров "Азова" на Виктора Медведчука  

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 

Из российского плена освобождены свыше двухсот украинских военных, большинство из них защищали мариупольский завод "Азовсталь". Среди них - командир полка "Азов" Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, боец "Азова" Дмитрий Козацкий, который стал известен своими фотографиями с осаждаемого завода и исполнением под звуки обстрела песни "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец "Азова" Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Освобождение "азовцев" состоялось в рамках обмена военнопленными с российской стороной, взамен Украина передала, в частности, кума Владимира Путина и одного из лидеров украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. В Украине Медведчук находился под арестом по обвинению в госизмене.

Ряд СМИ сообщают, что Россия получила также пятьдесят пять своих военных, среди которых - два старших и шесть младших офицеров. Других подробностей не приводится.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обмен, заявил, что командиры "Азова" освобождены при участии главы Турции Реджепа Эрдогана. Сейчас они находятся на территории Турции и останутся там до конца войны - это было одним из условий сделки.

Реджеп Эрдоган заявил, что достигнутые договорённости помогут приблизить конец войны.

Власти России пока не комментировали освобождение пленных и не подтверждали информацию об обмене Виктора Медведчука. В мае в Кремле заявляли, что не собираются менять Медведчука на защитников "Азовстали" . Такая позиция объяснялась тем, что политик имеет украинское гражданство. Кроме того, российские власти анонсировали трибунал над пленными бойцами батальона "Азов". Он должен был состояться в оккупированном Мариуполе.

В среду также стало известно, что Россия освободила десять пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть - планировали осудить в так называемой "ДНР" за участие в боевых действиях на стороне Украины. Среди них несколько британцев и двое граждан США.

Выход на свободу захваченных в плен стал возможен благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Все бывшие пленные уже переправлены на территорию арабского королевства. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала это "чрезвычайно долгожданной новостью".

Произошло ли освобождение иностранцев в рамках обмена пленными, или причины их выхода на свободу в чём-то другом - не сообщалось.

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