Кремль задумал создать детское движение в столетие пионерии

Кремль, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщают РБК и "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.

По данным изданий, законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая – в день столетия советской пионерии. Необходимость создания движения один из источников объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Один из источников РБК отмечает, что членство в новой структуре планируется сделать необязательным.

Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и целого ряда региональных организаций. Возможно, среди учредителей будет и движение "Юнармия", созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2015 году.

На пост лидера новой пионерии, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи, 42-летний Дамир Фаттахов. Месяц назад идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал Владимир Путин.

С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.