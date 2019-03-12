Минобороны просит создать отряды "Юнармии" на предприятиях ОПК

На предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) создадут отряды военно-патриотического движения "Юнармия". С таким поручением, как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, министерство обороны России обратилось к руководству военных предприятий.

По словам источника издания, вступить в "Юнармию" смогут дети сотрудников предприятий, создание отрядов не потребует больших затрат, а "поддержать эту инициативу — значит поддержать лично" министра обороны Сергея Шойгу.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Гребеник считает, что таким образом военные пытаются обосновать деятельность созданного в 2016 году главного военно-политического управления. Вмешательство военных в детские структуры вызывает опасения, отметила правозащитница.

В феврале "Коммерсантъ" рассказал о письме исполняющего обязанности заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-патриотической работе полковника Александра Манакова. Он потребовал от подчиненных чтобы в "Юнармию" вступали 100% детей офицеров в возрасте от восьми до 18 лет. Отсутствие детей офицеров в рядах движения, согласно документу, должно "рассматриваться как недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан". Минобороны тогда объявило о служебной проверке, результаты которой официально не сообщались. В то же время в ведомстве заявили, что "ни о какой палочной системе речи не идёт".

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2015 году по инициативе Сергея Шойгу. Сейчас количество участников движения оценивают в 300 тысяч человек. Представители Минобороны заявляли, что к 9 мая 2019 года в "Юнармии" будут состоять около полумиллиона человек.

В апреле 2017 года участники движения "Юнармия" штурмовали специально построенный для этого макет берлинского Рейхстага в подмосковном парке "Патриот".

По данным издания "Открытые Медиа, официальный и единственный поставщик формы для "Юнармии" может быть связан со структурами принадлежащими бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют "поваром Путина". В "Открытых Медиа" считают, что стоимость закупки зимних и летних комплектов одежды для всех юнармейцев может достигать 2,5 миллиардов рублей.