РБК: в правительстве подготовили план по регулированию криптовалют

Правительство России подготовило "дорожную карту" по регулированию операций с криптовалютой до конца 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники и сам документ.

Как сообщает издание, в подготовке документа участвовали министерства финансов и экономического развития, Генеральная прокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, Федеральная налоговая служба, Минцифры и Банк России. Предложения, вошедшие в "дорожную карту", по словам источника, поддержали все ведомства, кроме Центробанка, который выступает за запрет майнинга и любых операций с криптовалютой.

По данным РБК, в документе поддерживается подход регулирования криптовалют, а не их запрета. Источник издания добавил, что "полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок".

Принятая "дорожная карта", в частности, предлагает идентифицировать клиентов операторов обмена цифровых валют, ввести ответственность за преступления с использованием криптовалют, за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами и за незаконный оборот цифровых финансовых активов. Кроме того, предлагается определить статус участников рынка и порядок их деятельности, выбрать орган, который будет наблюдать за этой сферой, и разработать механизмы регистрации и отчетности организаций.

20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг и оборот криптовалюты в России. Ранее Bloomberg выяснил, что Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет , чтобы заблокировать переводы оппозиционным политикам и активистам, а также СМИ-"иноагентам". Сама Набиуллина заявляла, что Центробанк выступает против проведения операций с криптовалютой из-за возможности мошенничества. Переводы в криптовалюте практически невозможно отследить.

Против инициативы Банка России выступило министерство финансов. Там предложили не запрещать, а проводить все операции с криптовалютой через российские банки, а также идентифицировать держателей криптокошельков.

Это предложение Минфина, по данным источников Bloomberg, поддержал президент России Владимир Путин, отклонив идею Центробанка о полном запрете криптовалют на территории России.