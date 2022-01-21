"Так было и с самогоном". Блогеры о запрете криптовалют в России

Центробанк предлагает запретить в России использование и майнинг криптовалют. Некоторые комментаторы эту идею поддерживают.

Однако в большинстве блогов новость вызвала резко негативную реакцию.

Гей и Динамит

Пока весь мир идёт в сторону NFT, мы иконы будем рисовать на бересте

[Ужас,] конечно, учитывая, что это коснётся очень многих сфер, от Гидры (очевидный ответ) до арт-рынка (и пока весь мир идёт в сторону NFT, мы иконы будем рисовать на бересте). [Достали].

Александра Андреева

"Чтобы зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь."

Сегодня в дурдоме день открытых дверей, что ли? Психи вырвались и захватили Центробанк?

Мысль, что Центробанк кто-то захватил, вероятно, не так уж далека от истины: как утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, запрета на криптовалюты добивается ФСБ.

Роман Попков

То есть под давлением ФСБ российский Центробанк согласился запретить оборот криптовалюты и майнинг в РФ.

Как известно, наш эффективный менеджер, глава ЦБ Эльвира Набиуллина любит выходить на пресс-конференции с разными загадочными брошками на одежке – типа передает журналистам с помощью этих брошек всякие месседжи – играет в "Твин Пикс". И все ломают головы над брошками Набиуллиной.

Ну теперь Набиуллина может просто выйти на прессуху со значком, на котором портрет Дзержинского. Посидит минутку молча, встанет и уйдет, и все всем понятно.

Такой вот "Твин Пикс" будет.

Слышны слабые протесты, однако некоторые блогеры уверены, что в будущем запрет неизбежен.

Игорь Бахарев

Криптовалюты – это только начало. Пора вспоминать, как писать SMS. На цифровой клавиатуре

"Читая такие заявление невольно начинаешь сомневаться в том, что Банк России действует в интересах российских граждан и государства. Но я всё таки оптимист и верю, что Центральный Банк России должен служить народу России и не ставить палки в колёса технологического прогресса и роста благосостояния российского общества. Уверен. Банк одумается". (Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен по поводу того, что ФСБ (зачеркнуто) ЦБ собирается к хренам запретить криптовалюты в России).

Утибоземой. Фронда, бунт, бессмысленный и беспощадный.

Андрей Тараканов

Лет десять-пятнадцать назад катастрофическое падение фондового рынка на пару триллионов, как это случилось на прошлой неделе из-за воинственных завываний Кремля, вызвало бы хоть какую-то реакцию общества. Сейчас даже никто не комментирует. То же самое будет и с запретом криптовалюты (прим. 7 триллионов на кошельках).

"Бизнес вне политики", хехе.

Методичка

К чему стремятся власти легко проиллюстрировать на примере Китая. В Поднебесной, как известно, тоже "хлопнули" криптовалюты, а ещё объявили компьютерные игры "немножечко злом" и запретили детям играть более 3 часов в неделю, а в месяц новогодних каникул (новогодних по китайскому календарю, новый год тигра наступит 1 февраля) играть можно будет раз в два дня и по часу.

Но китайские дети умные, как и все дети, так что до недавнего времени запрет обходился взрослой учётной записью. Но с недавнего времени нехорошие люди из Tencent прикрыли и эту калитку, заставляя авторизоваться с помощью скана лица. И если лицо будет "не тем", старший брат или сестра заработают себе минус в социальный рейтинг. А это уже серьёзно.

Так что криптовалюты – это только начало. Пора вспоминать как писать SMS. На цифровой клавиатуре.

Есть мнение, что оборот криптовалют лишает силовиков части дохода.

Владислав Трошин

Кстати, давно заметил что явно "казенные" чуваки на кассах магазинов расплачиваются исключительно наличными. А иногда это подтверждается когда они достают случайно с кошельками корочки.

Собственно, как и опознать крышуемое заведение – очень не хотят принимать карты.

Ы – конкуренция. А "в гараж" это предлог.

Кстати, давно уже многие высказывали мнение что криптовалюты сильно порезали доходы нелегальных крышуемых бизнесов. Кто его знает – может и так.

Главное, не рассказывать ФСБ, что оппозиция использует смартфоны, компьютеры и алфавит. А то и это запретят

Но основная причина, по которой ФСБ может добиваться запрета криптовалют, – то, что они активно используются для перечисления пожертвований оппозиционным политикам и СМИ, сообщает Bloomberg.

Михаил Ходорковский

Курс на запрет криптовалюты в России пролоббировала ФСБ, чтобы россияне не финансировали оппозицию

Главное, не рассказывать ФСБ, что оппозиция использует смартфоны, компьютеры и алфавит. А то и это запретят. Будет для страны каменный век, зато без оппозиции.

Комментаторы под постом Михаила Ходорковского ждут новых запретов.

Евгений Гуров

Алфавит самое опасное. При помощи него можно осуществлять незаконные переписки. Я считаю что на обычный средний населенный пункт достаточно одного грамотного государственного человека. Он с полной мерой ответственности сможет прочитать всем остальным жителям новый закон, или приказ, или поздравление. Быть грамотным каждому встречному поперечному в наше серьезное время никакой необходимости нет. На каком-то этапе это была необходимость но сейчас она отпала. Очевидно.

Максим Догадин

Смеялся, когда запретили марганцовку – якобы с ее помощью делают запрещенные вещества. Теперь вот жду, когда запретят воду...

Антон Григорович

Они пролоббировали запрет воздуха … и задохнулись

Однако есть и мнение, что ФСБ здесь на самом деле ни при чем.

Иван Преображенский

Российский Центробанк, который давно и прочно был против криптовалют, слил в медиа, что ФСБ его заставило потребовать запретить криптовалюты.

И все это обсуждают, вообще не включая критическое мышление и логику, как правдивую и бесспорную информацию. "Инфа сотка", – как говорится

Еще бы, с одной стороны милая, почти "своя" для медиа-тусовки "либералка" Набиуллина, которая вообще-то долгие годы конопатит российскую финансовую систему, спасая путинский режим. На нее кстати, трудится на ниве пиара дочь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, Ксения.

Реальная цель – перекрыть канал оттока капитала из страны на фоне противостояния с Западом

А с другой – страшное кровавое ФСБ Александра Бортникова, а с ним, конечно кащей бессмертный российской политики Николай Патрушев и его Совбез. И скажите, кто из них лучше годится на роль вселенского зла?

Линейное некритичное мышление – это трагедия наша( Интересно, силовикам не обидно или достаточно того, что их интересы и правда совпадают с центробанковскими?

Думаю, реальная цель, не притоку денег российской оппозиции мешать, от которой мало что осталось. Скорее перекрыть канал оттока капитала из страны на фоне противостояния с Западом.

Другие, наоборот, уверены, что без ФСБ тут не обошлось, но в то же время считают, что никакого запрета скорее всего не будет.

Леонид Волков

Про "запрет криптовалюты".

1. Центробанк сегодня выпустил очень жесткий доклад, предлагающий, под угрозой административных штрафов, запрет на любую деятельность с криптовалютой в России.

2. А ранее Bloomberg выпустил статью о том, что этот запрет криптовалют продавило ФСБ, потому что криптовалюта используется для финансирования "несистемной оппозиции и экстремистских организаций". Другими словами, называя вещи своими именами – потому что мы открыто и публично принимаем пожертвования в криптовалюте уже на протяжении многих лет (с 2016 года).

3. Уверен, что версия Bloomberg в данном случае на 100% близка к реальности.

4. Уверен, что ничего не будет.

Гораздо больше крипты россияне покупают для того, чтобы купить на нее наркотики, а не для того, чтобы пожертвовать ее в ФБК

5. Огромный рынок криптовалюты существует, скажем, как производная рынка наркотических веществ. (К моему огромному сожалению), гораздо больше крипты россияне покупают для того, чтобы купить на нее наркотики, а не для того, чтобы пожертвовать ее в ФБК. Весь этот рынок – под ментами, под друзьями Путина из мафии (погуглите "дело тамбовской группировки, ФСКН, Аулов" или вспомните про аргентинский кокаин). Ну то есть сейчас ФСБшники, которые отвечают за политический сыск, наехали на Набиуллину, а завтра другие ФСБшники, которые зарабатывают на наркоте, прибегут к Путину жаловаться, и он все отыграет.

6. Технически, "запретить криптовалюту" – это все равно, что запретить переводы от человека к человеку (то есть невозможно). Как работает тот же localbitcoins (заблокированный в России уже много лет назад, что никому не мешает)? Я кому-то перевожу биткоины, он мне со счета на счет в условном Сбере переводит рубли. Как Набиуллина с этим собирается бороться, интересно знать? Да, смогут сильно затруднить ввод средств на криптобиржи, ну значит просто появятся посреднические сервисы, которые будут это делать через иностранные юрисдикции. Да, вырастут транзакционные издержки. Ну и всё, наверное. Глобально же то, что пытается провернуть Набиуллина – это луддизм, борьба против технологий и технического прогресса. Луддизм обречен.

Ну и тут уместно напомнить, что вы совершенно свободно (и пока еще совершенно законно!) можете поддерживать работу команды Навального с помощью криптовалюты. Можете сейчас, сможете и в будущем.

В конце концов, ни к чему резать курицу, которая несет золотые яйца, пишут в блогах. Между тем вывод криптовалют с российского рынка уже начался. В худшем случае в стране разовьется черный рынок криптовалют, уверены некоторые комментаторы.

Вячеслав Морозов

С иноагентами и оппозицией разобрались, поэтому пришла пора искать новых врагов. Следующие на очереди: криптовалюты и майнинг.

У нас традиция: всё неизведанное обязательно нужно запретить и ликвидировать

Центробанк озвучил идею запретить майнинг и оборот криптовалют в России. Не без участия ФСБ, конечно.

При этом Россия занимает 3 место по майнингу в мире. Казалось бы вот они деньги, под носом. Но у нас традиция: всё неизведанное обязательно нужно запретить и ликвидировать.

Русский Футурист

Новости такого плана звучат лет пять, но официального решения реально запрещающего или делающего регуляцию крипты в разы жестче так и не было.

Тем не менее, звоночек. И реакция на него со стороны сообщества криптаэнтузиастов и некоторых медиа крайне активная и дружная: "врешь, не возьмешь". Все говорят, что нынешний рынок никуда не денется, только станет серым и теневым. Первый практический итог – сразу после доклада, с биржи Binance анонимный инвестор вывел крипты на 83 млн долларов на неизвестный адрес.

Огромное количество людей зарабатывают скромную денежку на старых компах и видеокартах, майня по капле битка и эфира в день

Стоит отметить, что в докладе ЦБ, если разобраться, главный упор делается на не допуск крипты в легальную финансовую инфраструктуру. Владеть ей можно, совершать операции, видимо, на заграничных серверах – тоже. Правда, выпускать и обменивать на территории страны нельзя, и главное – майнить тоже нельзя.

Одно это предложение уже разочаровывает. Огромное количество людей, не баев или махинаторов, чьи огромные крипто-фермы с нелегальным подключением к электросетям сегодня накрыли в Дагестане, зарабатывают скромную денежку на старых компах и видеокартах, майня по капле битка и эфира в день. Плюс на фоне хаоса в Казахстане, создавшего сектор майнинга крипты после введения жестких регуляций в Китае, Россия получила реальный шанс не просто вторгнуться на этот рынок, а стать одним из его ключевых игроков.

Зачем беспричинно терять такую возможность и есть ли разумное объяснение почему майнить и обмениваться криптой плохо? По данным Собчак, которой конечно нельзя полностью доверять, решение политическое – мол, таким образом отрезают финансирование несистемной оппозиции. В этом сценарии непонятно почему сотни тысяч людей должен страдать, чтобы Миша Светов и Макс Кац недополучили донатов.

В другом месте читал, что якобы российские регуляторы не верят, что цифровые валюты популярны и известны в массах, которые хотят защитить от финансовых пирамид и теневых рынков. Я сам большой скептик крипты, тем более биткоина, но в то же время понимаю – этот инструмент давно стал частью "народного инвестирования" и обычные люди что на Западе, что в Азии, что в России давно и активно им пользуются.

Почитаешь западные медиа: русские хакеры подчинили себе все заводы-пароходы и получают миллиарды от испуганных корпоратов; создатель эфира Виталик Бутерин – второй Маск и король крипты, а русские технологии позволяют выбрать президента США парой кликов в онлайне. Читаешь наши медиа: задержали хакеров, которые якобы ограбили американских корпоратов; крипту зарегулируют по самые яйца и т. д.

Вот уж воистину, не читайте до обеда советских газет! Да и после обеда тоже! Давить своих же, чтобы чужие боялись – это такой мем про Воронеж, что дальше некуда. Хакерам нашим, программистам, датасаентистам и криптоэнтузиастам надо ставить памятник. Они наш подкоп в большой мир "старых денег", а не враги. Надо только научиться с ними работать.

Мы страна, приютившая Сноудена, в конце концов. Вот хоть ему надо создание цифровой академии, которая будет первым шагом по превращению киберРоссии в главный оплот всего неполиткорректного и неподцензурного в мире корпоративных "метавселенных".

Быть местом онлайн-свободы, где хочешь – майнишь крипту, хочешь – торгуешь NFT, хочешь – куешь новый блокчейн – и репутационно приятно, и выгодно. Ведь регуляции хороши только там, где все и так зарегулировано, разложено по полочкам и поколениями на них лежит.

Экономике развивающейся регуляции только мешают. Можно и дальше, конечно, запрещать, запрещать, запрещать – но такой подход станет настоящим тормозом для наших самых инновационных и быстроразвивающихся индустрий.