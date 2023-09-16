РБК: В российских аптеках возникла нехватка антидепрессанта "Прозак"

В российских аптеках возник дефицит антидепрессанта "Прозак" американской компании Elli Lilly, которая весной 2023 года объявила об уходе из страны. Это выяснило издание РБК, изучив данные онлайн-агрегатора аптек "Мегаптека".

15 сентября "Прозак" был доступен только в четырех из почти 2,4 тысяч подключенных к сервису точек в Москве. В Санкт-Петербурге препарат был доступен в двух из 1,3 тысячи аптек, в Воронеже – в пяти из 346. В Новосибирске и Казани лекарства не было нигде.

Фармацевты в четырех московских аптеках подтвердили изданию отсутствие препарата. По их словам, лекарства нет на складе: последняя поставка была в июне и неизвестно, когда будет следующая.

Источник РБК в крупной федеральной аптечной сети рассказал, что препарата уже давно нет у поставщиков и сейчас продаются остатки. В пресс-службе Минздрава сообщили, что последняя партия "Прозака" поступила в продажу в конце июня.

В американском офисе Elli Lilly вопрос РБК о поставках препарата в Россию переадресовали в Swixx Biopharma, которой компания передала бизнес в России. Представитель российского подразделения этой компании заверил, что поставки "Прозака" продолжаются и прекращать их на текущий момент не планируют.