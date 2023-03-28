Американская фармкомпания Eli Lilly полностью уходит из России

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила полностью уйти с российского рынка, передав бизнес в России своему партнеру в Центральной и Восточной Европе Swixx Biopharma. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам двух бывших сотрудников российского подразделения Eli Lilly, подготовка к передаче российского бизнеса началась в конце февраля.

Как отметили собеседники издания, Swixx Biopharma, вероятно, займется дистрибуцией тех препаратов, которые Eli Lilly продолжила поставлять в Россию после объявления год назад о приостановке экспорта своей продукции в на российский рынок. Тогда компания обещала сохранить поставки инсулина "Хумалог", противодиабетического препарата "Трулисити" и онкологических препаратов "Зенлистик", "Цирамза", "Алимта" и "Гемзар".

Eli Lilly уже вторая крупная американская фармкомпания, покинувшая российский рынок на фоне войны России против Украины и передавшая бизнес в управление Swixx Biopharma. В мае прошлого года точно так же поступила американская Bristol-Myers Squibb.

После начала российского военного вторжения в Украину несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою работу в России. Так, Gilead приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки лекарств, но приостановили инвестиции или клинические исследования.