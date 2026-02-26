РБК: власти России планируют заблокировать Telegram в начале апреля

Российские власти планируют заблокировать мессенджер Telegram в первых числах апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания, близкие к Кремлю, назвали это окончательным решением.

"Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий", – пишет РБК.

В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли сообщение РБК. "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", – заявил РКН.

Источник в одном из операторов связи подтвердил The Bell эту информацию. Два собеседника на телеком-рынке также заявили, что в Кремле уже принято решение о полной блокировке.

"За полтора месяца что-то может измениться, все-таки во власти разное мнение по данному вопросу. Но пока информация такая – с 1 апреля будет полная блокировка", – сказал представитель одного из мобильных операторов.

Еще один источник The Bell подтвердил, что операторам пришли письма с требованием не противодействовать блокировкам. Подобное письмо рассылалось перед началом замедления YouTube, отмечают журналисты.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев пообещал, что власти пока не будут ограничивать работу Telegram на фронте. Это произошло после того, как ряд провоенных блогеров и общественных деятелей подвергли введение ограничений против Telegram резкой критике, указав, в частности, на то, что мессенджер активно используется российскими военными в Украине как средство связи.

Шадаев также заявлял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram. По его утверждению, полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против российской армии. В Telegram заявили, что "утверждение российского правительства о взломе нашего шифрования – это преднамеренная выдумка".