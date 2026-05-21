РБК: введение платы за VPN-трафик в России могут отложить до осени

Российские власти могут перенести введение дополнительной платы за международный мобильный трафик сверх 15 гигабайт в месяц. Об этом РБК рассказали источники на телекомрынке.

По словам собеседников издания, обсуждается перенос запуска новых правил на период ближе к осени или даже на время после выборов в Госдуму, которые пройдут 18–20 сентября. Источники "Коммерсанта" также утверждают, что до выборов вводить такую меру не планируют.

Речь идет о дополнительной оплате за VPN-трафик, который операторы связи учитывают как международный. По данным Русской службы Би-би-си, пользователям могли начислять около 150 рублей за каждый гигабайт сверх лимита.

Изначально новые ограничения планировали ввести до 1 мая, затем сроки перенесли на 1 июня, так как часть операторов не успевала подготовить техническую инфраструктуру.

Идея обсуждалась в конце марта на совещании главы Минцифры Максута Шадаева с операторами связи. Тогда власти призвали усилить меры против использования VPN-сервисов.

Спрос на VPN в России резко вырос после блокировки YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. После введения блокировок российские власти усилили борьбу с обходом интернет-ограничений.