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РДК заявил о новом рейде в Россию. В Шебекино продолжаются обстрелы

С утра в четверг поступают противоречивые сообщения об обстрелах и боях в граничащей с Украиной Белгородской области.

Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлёвских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у города Шебекино, который в последние дни подвергается обстрелам.

Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России. "Бойцы РДК снова ведут бои на территории РФ. Совсем скоро покажется окраина Шебекино", — сказал один из них. Где снято видео - неясно.

РДК также заявил, что обстрелял из установок залпового огня "Град" здание МВД в Шебекино. Проверить это утверждение - как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий - оперативно невозможно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что украинских военных на территории области сейчас нет, но продолжаются обстрелы, в которых российские власти обвиняют Украину. Бойцы РДК на видео утверждают, что обстрелы ведёт сама российская армия.

Гладков при этом косвенно подтверждает боестолкновения — по его словам, "на месте" находятся армия, пограничники, ФСБ и Росгвардия.

Белгородский оперштаб, сообщает ТАСС, также заявил, что "никакого прорыва ВСУ нет", однако в районе Шебекино "сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя".

По словам Гладкова, за ночь в городе восемь пострадавших, будет проведена частичная эвакуация населения — 200 человек поедут в Пензу, 600 — в Калугу и Ярославль. Ещё два человека, по его словам, пострадали в результате обстрела в селе Новопетровка.

Губернатор заявил, что доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на границе. Также, по его словам, для школьников Шебекинского района отменили выпускные экзамены.

Военные и власти Украины пока не комментировали сообщения об обстрелах и возможных боях на территории России. В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве заявляли, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку "корпус" не является частью её вооружённых сил и состоит из российских граждан.

  • Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Белгородской области, откуда велось наступление на Харьков и Сумы. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска покинули почти всю территорию Харьковской области. В последние дни местные власти сообщают об обстрелах приграничного города Шебекино почти каждый день. Украина их не комментирует.

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