Рейд сквозь туман. Чего добились бойцы РДК под Белгородом

Утром 22 мая на территорию Белгородской области со стороны Украины зашла вооруженная группа людей. Столкновения в Грайворонском районе продолжались более суток, местные жители были частично эвакуированы. Ответственность за рейд взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса (РДК) – это формирование воюет на стороне Украины и, как утверждается, состоит из российских граждан. Радио Свобода рассказывает о том, как далеко вглубь России в действительности удалось зайти бойцам РДК, какой техники они лишились, какую взяли в качестве трофея и было ли в опасности соседнее российское хранилище ядерного оружия.

Рейд в тумане войны

По данным российских силовых ведомств, атака на Белгородскую область началась в 6 утра по московскому времени с обстрела пограничного КПП "Гайворон" и его окрестностей. Примерно пять часов спустя на территорию КПП со стороны Украины въехал танк (источники РБК в региональном управлении МВД утверждают, что "танковое подразделение" после обстрела пограничного пункта вернулось в Украину), а вскоре после этого на территорию России вошла группа вооруженных людей с не менее чем 8 единицами бронетехники и несколькими легковыми автомобилями.

В следующие сутки российские и украинские социальные сети были заполнены противоречивой информацией о ходе рейда и действиях российских военных. В частности, утверждалось, что группа бойцов РДК дошла как минимум до села Гора-Подол в 6 километрах от границы на окраине города Грайворон. Если судить по геолокации всех появившихся в последние дни видео, в действительности бойцы РДК побывали только в приграничном селе Козинка и на окраине соседнего села Глотово, таким образом едва дойдя до так называемой "засечной черты", которая в этом районе в любом случае не проходит через села, по которым передвигались бойцы РДК. Анонимный член РДК, принимавший участие в рейде, рассказал "Новой газете. Европа", что как минимум часть группы успела дойти до окраины города Грайворон, а захват и удержание этого районного центра и было основной задачей рейда. РС не обнаружило видеосвидетельств того, что РДК были в Грайвороне или селе Гора-Подол.

Рейд сопровождался информационной атакой, в частности, местные жители получали фальшивые телефонные звонки с требованием срочно эвакуироваться. Власти белгородской области также заявили о распространении ложной информации через специально созданные телеграм-каналы, которые маскировались под российские. Радио Свобода действительно обнаружило, что один из таких каналов, "Грайворон LIVE", был создан 22 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения, незадолго до рейда стал публиковать официозные новости Грайворонского района, а в день проникновения бойцов РДК резко сменил тональность на проукраинскую (сейчас этот и другие подобные каналы удалены).

Точное количество участников рейда неизвестно, но судя по видео и количеству бронетехники оно составило несколько десятков человек. Собеседник "Новой газеты. Европа" утверждает, что в группу входило около 150 человек. Несколько изданий, в том числе "Агентство", идентифицировали шестерых участников рейда, лица которых попали на видеозаписи. Все они – россияне, почти все – открытые приверженцы неонацистской идеологии.

По данным источников издания "Новая газета. Европа" для борьбы с РДК в Белгородскую область были стянуты существенные российские силы: не менее 3200 военнослужащих и 20 единиц техники, а также сотрудники ФСБ, отрядов "Альфы" и "Вымпела". По данным российских телеграм-каналов, командовать операцией был назначен генерал-полковник Александр Лапин, после начала российского вторжения в Украину уволенный с нескольких должностей в Минобороны РФ. Лапин действительно появился на нескольких фото и видео с места событий в Грайворонском районе.

Днем во вторник Минобороны России отчиталось о "разгроме украинских националистических формирований", которые вошли на территорию Белгородской области. Согласно заявлению ведомства, оставшиеся члены группы были "отброшены" на территорию Украины. Через несколько часов в регионе был отменен режим контртеррористической операции, введенный накануне вечером. Следственный комитет после нападения на Белгородскую область возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса.

В результате обстрелов в Белгородской области погиб один местный житель, 12 получили ранения, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, по данным российских властей, одна пожилая женщина умерла во время эвакуации. Издание "Коммерсант" сообщило о гибели двоих российских военнослужащих и ранении еще четверых. Минобороны России заявило о гибели более 70 человек из группы РДК, проникшей на территорию Белгородской области.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил The New York Times потери формирования, однако он назвал их незначительными и заявил, что они не повлияли на боеспособности подразделения. РДК, в свою очередь, заявили , что не понесли потерь убитыми или в техники, но сообщили о двух раненых во время рейда. Собеседник "Новой-Европа", участвовавший в рейде, рассказал о том, что в подразделении были "легко раненные", но комментировать потери РДК отказался. При этом он заявил о "существенных потерях "двухсотыми" и "трехсотыми" со стороны российских войск.

Помимо РДК ответственность за рейд взял на себя также легион "Свобода России", однако, как отмечает проект Conflict Intelligence Team, расследователям не удалось найти никаких доказательств их участия в прорыве. "У нас по-прежнему нет никаких подтверждений его существования как полноценного боевого подразделения", – говорится в сводке проекта. РДК в своем официальном канале заявил, что "любые политические инициативы, исходящие от сторонних организаций, не имеют отношения к официальной позиции корпуса", добавив, что имеет в виду в том числе заявления Ильи Пономарева, называющего себя политическим лидером легиона "Свобода России".

Карта рейда и потери в технике обеих сторон

На основе попавших в открытый доступ видеозаписей и их геолокации (в том числе волонтерами проекта Geoconfirmed) Радио Свобода составило интерактивную карту основных событий рейда РДК в Белгородской области, а также подсчитало, сколько военной техники в действительности мог потерять Русский добровольческий корпус и российские вооруженные силы.

Потери РДК в технике

Точное количество военной техники, которое было использовано для рейда в Белгородскую область, подсчитать на основе открытых данных невозможно. Можно уверенно утверждать, что в состав колонны входило не менее 8 единиц бронетехники. Собеседник "Новой-Европа" говорит о "десятке машин и бронетранспортеров".

На нескольких видео колонны добровольческого отряда, снятых на территории Украины, видны 8–10 боевых машин (не считая легких автомобилей). На ролике, снятом на шоссе (судя по номерным знакам проезжающего мимо гражданского автомобиля – на украинской стороне границы), хорошо различимы четыре бронетранспортера International M1224 MaxxPro, один бронированный автомобиль M1151 HMMWV, предположительно еще один бронеавтомобиль HMWWV (модели M1151 или M1152). Кроме того, еще не менее двух боевых машин видны в конце колонны, различить их тип невозможно из-за низкого качества видео. Один из четырех MaxxPro также попал на видео, по-видимому, снятое на том же месте. Еще одно видео готовящейся к рейду колонны РДК было снято с беспилотника неподалеку от пограничного пункта пропуска "Грайворон" на украинской стороне границы. На нем различимы 8 единиц техники, их тип опознать из-за качества видео невозможно. Кроме того, неизвестно, вся ли колонна попала в кадр.

В начале атаки на КПП "Грайворон" также участвовал танк Т-72, его можно увидеть на одном из первых видео прорыва на КПП, снятом с дрона, а также в нескольких роликах, которые распространились в украинских телеграм-каналах в первые часы после начала рейда. Этот танк не появляется на дальнейших видео ни российской стороны, ни РДК, возможно, после захвата КПП он вернулся на территорию Украины (это же утверждают российские силовые ведомства).

На видео, снятом с беспилотника рядом с пропускным пунктом, можно различить украинский бронеавтомобиль КрАЗ "Кобра", бронетранспортер MaxxPro и бронемашину HMMWW M1151. В российских телеграм-каналах также распространялась информация об участии в рейде американского бронеавтомобиля Cougar, но Радио Свобода не удалось найти его на каких-либо видео из Грайворонского района.

Вечером 22 мая российский провоенный телеграм-канал опубликовал два снимка броневика MaxxPro, захваченного российскими войсками. Его можно опознать по стрелке (популярной у националистов руне "Тиваз") на передней левой двери, эта же машина различима на видео колонны РДК до въезда на территорию России. У этого же БТР сфотографировался генерал Лапин, что подтверждает факт захвата машины. Позже российские источники распространили снимки еще одного MaxxPro, сфотографированного в ангаре. Утверждается, что он также был оставлен РДК в Белгородской области, но убедительных доказательств этому Радио Свобода не обнаружило. Белый крест на передней двери машины похож на маркировку MaxxPro, снятого из окна дома в Глотове, но однозначно утверждать, что это именно та машина, мы не можем.

Днем 23 мая российское Минобороны в своей ежедневной сводке показало видеоролик с несколькими ударами, которые российские военные нанесли в районе КПП "Грайворон". Как установили независимые расследователи, три из этих ударов были нанесены по украинской территории неподалеку от КПП, два пришлись по самому КПП. В одном из фрагментов различимо, что удар приходится по четырем единицам техники, стоящим у стены здания КПП, одна из этих машин – по всей видимости, M1152 HMMWV, еще одна – КрАЗ "Кобра". Обе машины оказываются рядом с эпицентром удара.

Позднее 23 мая телеканал "Звезда" Минобороны РФ опубликовал ролик, как утверждается, потерянных РДК в ходе рейда машин. В ролике появляются две бронемашины M1151 HMMWV, одна машина M1152 HMMWV, польский БТР Dzik-2 и легковой пикап. Ряд экспертов усомнились в подлинности этого видео, в частности, отмечая слишком чистые покрышки двух машин HMMWV, характер повреждений, расположение техники, не соответствующее положению машин на видео удара по КПП. Не исключено, что машины HMMWV для этого видео были привезены из других мест, возможно, они были захвачены не во время этого рейда, а в другое время и в других регионах. В то же время об уничтожении или захвате броневиков Dzik-2 или броневиков MaxxPro ранее российские или украинские источники не сообщали. Участник рейда, поговоривший с "Новой-Европа", рассказал, что две машины HMMWV действительно провалились в окопы возле КПП и были оставлены там, где позже были показаны на видео телеканала "Звезда".

23 мая издание провоенное издание "Ридовка" опубликовало видео поврежденной машины КрАЗ "Кобра" с лежащим перед ним обгоревшим телом. Доказательств, что именно эта машина использовалась РДК, нет, хотя аналогичная "Кобра" участвовала в рейде и, по всей видимости, попала под прямой удар на КПП.

После окончания рейда официальный канал РДК опубликовал два видео с техникой, как можно понять из содержания постов, сохранившейся после ухода группы на территорию Украины. На первом видео, снятом из движущегося автомобиля, виден российский трофейный БТР и легковой пикап. По характерным деталям интерьера можно однозначно установить, что ролик снят из БТР MaxxPro. На втором видео показаны два MaxxPro и тот же российский БТР. Исходя из того, что в начале рейда в колонне РДК были как минимум четыре MaxxPro, эти ролики не опровергают потерю двух американских БТР этого типа. Кроме того, пока РДК не показали участвовавшие в рейде HMWWV и Dzik-2, которые, как утверждает российское МО, были потеряны группой в ходе операции.

Таким образом, Радио Свобода считает убедительно подтвержденной потерю группой РДК одного MaxxPro, оценивает как очень вероятные потери Dzik-2, КрАЗ "Кобра" M1152 HMMWV (попали под удар по КПП) и еще одного MaxxPro, также в числе потерь могут быть два бронеавтомобиля M1151 HMMWV. Эти выводы совпадают с выводами независимого проекта Oryx.

Российские потери в технике

Бойцы РДК еще днем 22 мая достоверно смогли взять в качестве трофея российский БТР 82А. Эта машина есть на нескольких видео, в том числе на роликах, снятых после возвращения группы в Украину. Бронетранспортер, вероятно, нуждается в ремонте, во всяком случае, сбор на этот ремонт был объявлен РДК в официальном канале в телеграме, а на одном из видео боец РДК жалуется на то, что у него "нет тяги".

На появившихся уже после завершения рейда видео из Белгородской области можно различить два сожженных российских автомобиля "Урал-4320" и противотанковую пушку T-12 советского образца. Скорее всего, они были уничтожены в ходе рейда РДК.

Ядерное хранилище

Некоторые наблюдатели отмечали, что примерно в 16 километрах от КПП "Грайворон" в районе российского села Антоновка находится хранилище ядерных зарядов Белгород-22 (также известное как "Объект 1150" или в/ч 25624). В российских и украинских аккаунтах в социальных сетях распространялась информация, что в прошлом году в это хранилище было доставлено ядерное оружие для использования в войне против Украины, другие писали, что после начала рейда РДК производилась спешная эвакуация зарядов, третьи – что целью рейда являлся захват ядерного оружия.

Спутниковые снимки "Объекта 1150", сделанные 10 апреля, 2, 6 и 20 мая:

Старший научный сотрудник Института исследований ООН в области разоружения в Женеве, руководитель проекта "Ядерные силы России" Павел Подвиг рассказал Радио Свобода, что хранилище в Белгородской области относится к так называемым "Объектам С": это одно из 12 центральных хранилищ ядерного оружия, откуда заряды в случае приведения ядерных сил в повышенную степень готовности доставляются в другие хранилища, приближенные к войсковым частям, обладающие средствами применения ядерного оружия, – в случае Белгорода-22 это авиабаза Морозовск, подразделения ВМФ в Новороссийске и, возможно, ракетная часть в Курской области, вооруженная комплексами "Искандер".

По словам Подвига, в бункерах Белгорода-22 может содержаться и обслуживаться как минимум несколько десятков тактических ядерных зарядов, при этом, есть ли они там сейчас и были ли они там до начала российского вторжения в Украину, неизвестно. Подвиг отметил, что некоторые публикации 12-го главка МО РФ указывают на то, что войсковая часть 25624, к которой относится хранилище, является действующей, но это не обязательно означает, что хранилище не пустует.

Собеседник Радио Свобода считает, что если бы после начала вторжения в Белгород-22 доставлялись или, наоборот, вывозились ядерные заряды, об этом стало бы известно. "Я думаю, что мы можем судить о такой активности по той информации, что так или иначе сообщают наблюдатели зарубежные, в частности США. Я уверен, что эти хранилища находятся под наблюдением. И я думаю, что если бы какая-то активность происходила, то мы бы об этом знали, хотя бы по выражению озабоченности со стороны западных стран. Такого выражения нет, поэтому, я думаю, с большой уверенностью можно говорить, что никаких движений там не происходило", – сказал Подвиг.

Эксперт отметил, что 12-е ГУМО РФ уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности ядерных хранилищ, и уверен, что его невозможно было бы захватить силами сравнительно небольшой диверсионной группы. "Сами хранилища оборудованы всеми системами обороны, не говоря уже о том, что бункеры, в которых хранятся или могут храниться боезаряды, это укрепленные сооружения, которые разрушить даже прямым попаданием исключительно сложно. Поэтому я думаю, что вот такой угрозы захвата такого объекты на самом деле не существует", – считает Павел Подвиг.

Телеграм-канал ОЧК-ВГПУ опубликовал 22 мая без ссылок на источники список раненных на тот момент в ходе рейда российских военнослужащих и мирных жителей. Среди раненых военных один указан как военнослужащий войсковой части 25594. Она также относится к российскому ядерному арсеналу, но приписана к другому центральному хранилищу – в Вологодской области. Даже если в действительности этот военный проходил службу в Белгородской области и был ранен, это скорее может указывать на то, что на ликвидацию прорыва границы были отправлены военнослужащие ближайших частей, чем на атаку на хранилища. До него бойцы РДК не дошли больше 10 километров.

Реакции сторон

Российские власти назвали совершившую рейд в Белгородскую область группу "диверсионно-разведывательной группой ВСУ". В Кремле считают , что целью нападения является попытка "отвлечь внимание от ситуации на бахмутском направлении".

Украина отрицает прямое участие в рейде. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил , что в Киеве "с интересом следят" за событиями, но не имеют к ним "непосредственного отношения". Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя рейд, назвал его участников "оппозиционно настроенными гражданами России, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом Путина".

При этом представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии для газеты Financial Times признал "сотрудничество" с формированиями, которые вошли на территорию Белгородской области. "Конечно, мы с ними общаемся. Конечно, какой-то информацией мы делимся. И, можно сказать, даже сотрудничаем", – сказал Черняк. The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника пишет , что украинские военные действовали "в качестве поддержки" на случай, если придется защищать границу от российских военных. Черняк также отверг факт передачи РДК полученной Украиной американской техники.

Лидер РДК Денис Никитин признал в разговоре Financial Times, что во время рейда группа использовала американскую военную технику: как минимум два бронетранспортера M1224 MaxxPro и несколько автомобилей Humvee (вероятно, имеются в виду попавшие на видео HMMWV). При этом он отказался раскрыть, как формирование получило эту технику. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отказались комментировать вторжение в Белгород и использование американской техники.