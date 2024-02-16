УФСИН сообщило о смерти Алексея Навального в колонии

Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Навальному было 47 лет.

Согласно сообщению ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли реанимировать заключённого.

ФСИН направляет комиссию в колонию, где содержался и умер Навальный.

Причина смерти пока неизвестна. Прокремлёвский телеканал RT сообщил: что у Навального оторвался тромб.

Адвокат политика Леонид Соловьёв от комментариев отказался. Он уточнил, что защитник был у заключённого в среду и тогда у Навального всё было в порядке. Общественная наблюдательная комиссия также сообщила, что жалоб на здоровье от Навального не поступало.

Телеграм-канал SOTAvision публикует вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из колонии. На кадрах заключённый выглядит здоровым и шутит.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "Есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", — заявил Песков. Президент России Владимир Путин проинформирован о смерти политика.

Представитель Навального Кира Ярмыш сообщила, что в посёлок Харп, в колонию, где отбывал наказание политик, вылетает адвокат.

Следственный комитет начал проверку из-за смерти Навального.

14 февраля стало известно, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор. Правозащитница Ева Меркачёва предположила, что к смерти могло привести содержание политика в ШИЗО, где он провёл более 300 дней.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич первым из глав иностранных государств прокомментировал смерть Навального.

"Что бы вы ни думали про Алексея Навального как политика, он был жестоко убит Кремлем. Это факт и он многое говорит о настоящей природе нынешнего режима в России", — написал Ринкевич в соцсети X.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся огромной трагедией. "Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество", — говорится в сообщении Сунака в соцсети X.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, а "Россия должна ответить на серьезные вопросы", передаёт РИА "Новости".

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы", — написала в телеграме официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Алексей Навальный был осужден по делу о мошенничестве, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества, каковым в России признан, в частности, его "Фонд борьбы с коррупцией".

В колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Навальный отбывал 19 лет колонии особого режима. Оппозиционер называл своё преследование политическим, такого же мнения придерживаются правозащитники и представители стран Запада.

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