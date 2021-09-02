Редакция российского делового издания The Bell сообщила о хакерской атаке. В письме от её имени читателей призвали бойкотировать выборы и позвали выйти на одиночные пикеты. Позднее редакция назвала текст "странным и провокационным".

The Bell — российское деловое издание, стартовавшего в формате рассылки на электронную почту. Утренняя рассылка 2 сентября с почтового ящика редакции была озаглавлена "Бойкот выборов — единственное правильное решение". В тексте, стилизованном под материалы редакции, утверждалось, что исход запланированного на середину сентября голосования предрешён.

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Читателям было предложено не ходить на выборы, или испортить бюллетень, или голосовать за любую партию, кроме "Единой России". "Бойкот выборов в Государственную Думу заставит руководство страны обратить внимание на проблемы людей, и откроет возможность для построения демократического общества", — утверждалось в рассылке.

В поддержку своего заявления авторы письма призвали читателей выйти 19 сентября на одиночные пикеты с требованием проведения честных выборов. В редакции The Bell Радио Свобода подтвердили, что сотрудники этого не писали.

В августе редакция The Bella жаловалась на попытки взлома и атаки на сайт. Неизвестные заказали детализацию звонков журналистки Ирины Панкратовой, подделав доверенность от её имени. Через 2 недели хакерская атака на сервер редакции привела к проблемам к доступу к сайту у ряда читателей.

Позднее утром 2 сентября The Bell разослали подписчикам сообщение о взломе. "The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям", — написано в нём. Создатель и генеральный директор проекта Елизавета Осетинская заявила в фейсбуке, что текст рассылки — "откровенная провокация, чтобы натянуть редакции политическую деятельность".

Согласно сведениям издания, злоумышленники не получили доступа к личным данным подписчиков.