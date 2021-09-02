Редакция российского делового издания The Bell сообщила о хакерской атаке. В письме от её имени читателей призвали бойкотировать выборы и позвали выйти на одиночные пикеты. Позднее редакция назвала текст "странным и провокационным".
The Bell — российское деловое издание, стартовавшего в формате рассылки на электронную почту. Утренняя рассылка 2 сентября с почтового ящика редакции была озаглавлена "Бойкот выборов — единственное правильное решение". В тексте, стилизованном под материалы редакции, утверждалось, что исход запланированного на середину сентября голосования предрешён.
Читателям было предложено не ходить на выборы, или испортить бюллетень, или голосовать за любую партию, кроме "Единой России". "Бойкот выборов в Государственную Думу заставит руководство страны обратить внимание на проблемы людей, и откроет возможность для построения демократического общества", — утверждалось в рассылке.
В поддержку своего заявления авторы письма призвали читателей выйти 19 сентября на одиночные пикеты с требованием проведения честных выборов. В редакции The Bell Радио Свобода подтвердили, что сотрудники этого не писали.
В августе редакция The Bella жаловалась на попытки взлома и атаки на сайт. Неизвестные заказали детализацию звонков журналистки Ирины Панкратовой, подделав доверенность от её имени. Через 2 недели хакерская атака на сервер редакции привела к проблемам к доступу к сайту у ряда читателей.
Позднее утром 2 сентября The Bell разослали подписчикам сообщение о взломе. "The Bell не участвует в политической деятельности и никогда не призывает читателей ни к каким действиям", — написано в нём. Создатель и генеральный директор проекта Елизавета Осетинская заявила в фейсбуке, что текст рассылки — "откровенная провокация, чтобы натянуть редакции политическую деятельность".
Согласно сведениям издания, злоумышленники не получили доступа к личным данным подписчиков.
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