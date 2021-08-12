В The Bell пожаловались на попытку взлома телефона корреспондентки

Издание The Bell сообщило о попытке взлома телефона журналистки Ирины Панкратовой. Злоумышленники подделали нотариальную доверенность от имени Панкратовой, пришли с ней в один из офисов сотового оператора "Мегафон" и заказали детализацию ее звонков и сообщений почти за два года. "Все ее мессенджеры были хорошо защищены и у нас есть все основания полагать, что злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо рабочим перепискам и данным", — пишет The Bell.

"Буквально в течение 5 минут прилетало под 100 смсок с кодами для восстановления паролей от различных аккаунтов вроде ICQ и даже карточек магазинов типа H&M. После этого мне несколько раз звонил человек, который представлялся сотрудником "Мегафона" и просил назвать пароль от личного кабинета якобы для отключения спама. Я, конечно, ничего не называла. Думала, это рядовой мошенник", — отметила Панкратова. Она предположила, что таким образом кто-то пытается отследить источники ее информации и собрать личные данные. Панкратова обратилась в полицию, у нее приняли заявление о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных.

"Мегафон" временно отстранил от работы сотрудника салона, который предоставил неизвестным детализацию звонков Панкратовой, сообщили РБК в пресс-службе оператора. "Мы на связи с Ириной Панкратовой и ведем оперативное служебное расследование. До выяснения всех обстоятельств сотрудник салона, оказавший услугу предоставления детализации звонков, отстранен от работы", — отметили в пресс-службе.

5 августа издания "Открытые медиа" и "МБХ медиа" сообщили о том, что прекращают свою работу после блокировки Роскомнадзором. Решение о прекращении работы было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка произошла по требованию Гепрокуратуры России. Ведомство считает, что издания связаны с организациями, признанными нежелательными. "У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы все равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики", – говорится в сообщении "Открытых медиа".

В середине июля издание "Проект" было признано "нежелательной организацией". Генпрокуратура сочла, что издание представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Тогда же журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, а также журналистов издания "Открытые медиа" Юлию Ярош, Илью Рождественского и Максима Гликина и журналистку Русской службы Радио Свобода Елизавету Маетную внесли в список иностранных агентов. Издание The Insider также признано иностранным агентом.