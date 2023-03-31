Редакция WSJ призвала выслать посла РФ после ареста журналиста в России

Редакционная коллегия американской газеты Wall Street Journal, корреспондент которой Эван Гершкович был накануне арестован и отправлен в СИЗО в Москве по обвинению в шпионаже, призвала администрацию президента США Джо Байдена принять жёсткие ответные меры в отношении России. Wall Street Journal считает Гершковича "заложником" российских властей, отмечая, что президент Владимир Путин теперь отвечает за его безопасность.

Администрация Байдена, по мнению издания, должна оказывать давление на российские власти, чтобы добиться освобождения журналиста. "Администрации Байдена необходимо рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, – это минимум, на который можно рассчитывать" - говорится в редакционной статье.

Редакция Wall Street Journal подчёркивает, что Владимир Путин, очевидно, считает, что может "безнаказанно похищать американцев". В статье упомянут обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на осуждённого в США торговца оружием Виктора Бута, причём отмечается, что Вашингтону не удалось добиться также освобождения осуждённого в России американца Пола Уилана. Также упомянут инцидент с американским беспилотником, недавно фактически сбитом российским истребителем над Чёрным морем. "Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если они думают, что им за это ничего не будет" - отмечает газета.

The Wall Street Journal считает обвинения в адрес своего журналиста необоснованными. Комментируя статью, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Гершковича якобы взяли "с поличным", и к "честным журналистам" его дело не должно иметь отношения. Он не пояснил, что имеется в виду. Материалы дела засекречены.

Гершкович был задержан в среду в Екатеринбурге. В четверг суд в Москве отправил его в СИЗО. Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.

Белый дом и Госдепартамент США решительно осудили арест в России американского журналиста. "Преследования американских граждан российскими властями неприемлемы", – говорится в заявлении Белого дома. В нём также содержится осуждение преследований в России журналистов и свободной прессы.