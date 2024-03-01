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Время Свободы

"Редкий король, постарев, не сходит с ума". Такер Карлсон о Путине

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 марта

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Время Свободы - Темы дня 01.03.2024
by Радио Свобода

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Многие тысячи людей пришли проститься с политиком Алексеем Навальный, который сегодня был похоронен на Борисовском кладбище в Москве;

Главный редактор Новой газеты Сергей Соколов приговорен к штрафу по статье о «дискредитации» российской армии;

Российские войска усилили авиа-бомбардировки населенных пунктов в Донбассе, расположенных к западу от города Авдеевка;

Десятки людей погибли в городе Газа, когда туда прибыл конвой гуманитарной помощи;

Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным во время недавнего интервью с ним в Кремле.

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