"Редкий король, постарев, не сходит с ума". Такер Карлсон о Путине

Многие тысячи людей пришли проститься с политиком Алексеем Навальный, который сегодня был похоронен на Борисовском кладбище в Москве;

Главный редактор Новой газеты Сергей Соколов приговорен к штрафу по статье о «дискредитации» российской армии;

Российские войска усилили авиа-бомбардировки населенных пунктов в Донбассе, расположенных к западу от города Авдеевка;

Десятки людей погибли в городе Газа, когда туда прибыл конвой гуманитарной помощи;

Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным во время недавнего интервью с ним в Кремле.