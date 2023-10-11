Сразу несколько отрядов "ЧВК "Редут" в 2023 году начали набирать заключённых из российских колоний, выяснил расследовательский проект Радио Свобода и канала Настоящее время "Система". С помощью открытых данных и из общения с родственниками заключенных журналистам удалось установить имена более 30 осужденных, которые служат в "Редуте". Фонд "Русь сидящая" считает, что общее число попавших в "Редут" заключённых может превышать тысячу человек. Их вербуют в исправительных учреждениях по всей России: от Белгорода до Владивостока. А один из рекрутеров "Редута" проговорился корреспонденту "Системы", что заключённых из колоний набирают "скопом и планово".

Что такое "ЧВК "Редут" и как он связан с российской военной разведкой, смотрите в совместном видео "Схем" и "Системы" – украинского и русскоязычного расследовательских проектов Радио Свобода:

В феврале 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в компанию — таким образом, российское Минобороны стало монополистом по привлечению людей из колоний на войну в Украине. Прежде, начиная с середины осени 2022 года, военные вербовали осуждённых экс-сотрудников силовых структур в так называемых красных колониях (ИК для бывших сотрудников правоохранительных органов). С 2023-го рекрутеры военного ведомства начали приезжать и в остальные исправительные учреждения. Часть заключенных соглашается отправиться на войну, потому что Владимир Путин пообещал помиловать участников боевых действий.

В отличие от пригожинских, они [редутовцы] не знают тюремной иерархии, не знают, как себя вести и как общаться с заключенными.

Уже летом в чатах, где общаются родственники заключенных, начали появляться сообщения о людях, которые, находясь в исправительных колониях, заключили соглашение с Минобороны, но уехали на войну в составе одного из отрядов "ЧВК "Редут". Журналисты "Системы", опираясь на открытые данные и разговоры с родственниками осужденных, смогли узнать имена 32 таких заключённых.

Процесс вербовки начинается с того, что представители министерства обороны приезжают в колонии и предлагают осуждённым заключить соглашение об "участии в выполнении специальных задач" сроком до полутора лет. Заключённым обещают амнистию через шесть месяцев службы, но по соглашению, после этого они должны будут подписать годовой контракт с министерством обороны.

Набор осуждённых проводится "скопом и планово", следует из слов одного из рекрутеров "Редута", с которым поговорил журналист "Системы". Уже после того, как осужденные попадают в тренировочный лагерь или на передовую, командиры "Редута" забирают (на военном сленге — "перекупают") какую-то часть новобранцев себе, объясняет в разговоре с "Системой" основатель фонда помощи осужденным "Русь сидящая" Ольга Романова.

До запрета "сверху" ЧВК "Вагнер" цеплялась за монополию на набор заключенных, поскольку вагнеровцы получали на это дополнительный бюджет, считает Романова. А вот для "Редута" вербовка осужденных может оказаться скорее дополнительной нагрузкой, нежели благом, считает правозащитница: "В отличие от пригожинских, они [редутовцы] не знают тюремной иерархии, не знают, как себя вести и как общаться с заключенными". Также, в отличие от "Вагнера", сейчас у представителей "Редута" более "узкое горло" – если у вагнеровцев была возможность набирать из зон напрямую, то сейчас доступ в колонии есть только у людей из Минобороны.

"Многие заключённые жалуются, что они завербованы министерством обороны, а сейчас фактически служат в "компании" ["Редут"]. И им это не нравится, они скорее готовы довериться государству, чем вот таким "лавочникам". Пригожин был для них понятной фигурой, а "Редут" — что это? Примерно так они рассуждают", — считает основательница "Руси сидящей".

В некоторых случаях заключенным, подписавшим соглашение с военным ведомством, приходится переподписывать контракт уже с "Редутом", утверждают в разговоре с "Системой" сразу два родственника таких бойцов. С момента "покупки" ответственность за наемников несут уже командиры "компании", утверждает жена одного из бойцов: "Берет под свою опеку [их] "Редут".

Как правило, заключённые оказываются в отдельной роте в одном из пяти отрядов "Редута": "Ветераны", "Рысь", "Тигр", "Волки" или "Север". Они попадают в "Редут" из самых разных российских колоний, выяснила "Система": мы обнаружили людей из Мордовии, Тулы, Екатеринбурга, Владивостока, Белгорода, Пермского края, Башкирии, Свердловской и Саратовской областей.

Заметная часть осуждённых тренируется на одном из полигонов "редутовского" батальона "Волки": инструктор батальона в интервью RT утверждал, что большинство новобранцев на полигоне — именно бывшие заключенные. В конце августа 2023 года экс-командир "Волков" Давор Савичич в эфире пропагандистского ток-шоу "Соловьев LIVE" посетовал, что в этот батальон "начали зэки выходить".

Подсчитать точное количество заключённых, завербованных в "Редут", затруднительно: ни Минобороны, ни сама "компания" не афишируют эти данные. К моменту публикации Минобороны удалось забрать на войну более 30 тысяч осужденных, подчеркивает Романова, а в "Редут" могло уйти более тысячи человек.

Фонду "Русь сидящая" известно о 600 заключённых, которые были завербованы Минобороны еще в феврале 2023 года, отслужили положенные для амнистии шесть месяцев, но до сих пор не получили постановления о помиловании.

Как выяснили в совместном расследовании "Система" и "Схемы", "Редут" — это псевдо-ЧВК с разветвленной системой боевых формирований, которая напрямую управляется Минобороны и Главным управлением Генштаба ВС (ГРУ). Подробнее об этом читайте в большом материале о "ЧВК "Редут".

Авторы расследования обратились за комментариями в министерство обороны РФ, но на момент публикации материала не получили ответов на свои вопросы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прочитал вопросы редакции в телеграме и также не ответил на них. Куратор системы "Редут", замглавы ГРУ Владимир Алексеев пометил сообщение в чате эмодзи с сердцем – и этим ограничился.

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