Референдум по новой белорусской Конституции назначен на 27 февраля. Указ подписал в четверг, 20 января, Александр Лукашенко. В бюллетенях будет только один вопрос.

Согласно указу "О назначении республиканского референдума", граждан страны спросят, одобряют ли они предложенные конституционные поправки. Решение, вынесенное на голосовании, вступит в силу через 10 дней после его публикации.

Текст поправок к основному закону занимает 22 страницы. Проект закрепляет статус Всебелорусского народного собрания как параллельной парламенту структуры с высшими полномочиями. В текст возвращается ограничение на два президентских срока. У парламента фактически отменяется право импичмента президента.

Из кандидатов на пост президента исключаются граждане, живущие за границей, обладающие видом на жительство в другой стране или иным документом, предоставляющим иностранные льготы, например, популярной у жителей восточных регионов республики "Карты поляка". Бывшему президенту новые поправки гарантируют пожизненную неприкосновенность.

Из проекта исключена статья о желании государства сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным. Это может позволить Минску разместить на территории страны российское ядерное оружие и вступить в широкомасштабный военный союз с Москвой.

Поправки к основному закону Лукашенко пообещал избирателям во время массовых протестов в крупных городах страны летом 2020 года. Текст позволяет ему сохранять власть в стране и дальше – несмотря на то, что изначально документ был обещан как уступка протестующим против результатов президентских выборов, где он был объявлен победителем.