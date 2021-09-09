Регулятор ЕС пока не может назвать дату регистрации "Спутник V"

Европейское агентство по лекарственным средствам не может назвать дату одобрения в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и китайского препарата Sinovac. Об этом на пресс-конференции в Амстердаме сообщил представитель регулятора. Переговоры с производителями вакцин агентство считает продуктивными.

Помимо "Спутника V" и Sinovac регулятор проводит экспертизу германской вакцины CureVac, американской NovaVax и французской Vidprevtyn.

Сейчас в Евросоюзе используют прививки Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna одобрены для вакцинации детей от 12 лет.

Российский фонд прямых инвестиций, продвигающий "Спутник V" за рубежом, полагает, что взаимное признание вакцин от COVID-19 в разных странах произойдёт до конца года.

Сегодня же регулятор одобрил увеличение производственных мощностей для Pfizer/BioNTech. Ожидается, что до конца года фармацевтическая компания произведёт 50 миллионов дополнительных доз препарата.

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