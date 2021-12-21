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Цитаты Свободы

"Реконструкторы совка". Соцсети о "главной геополитической катастрофе"

Сборная России в советской форме на Кубке Первого канала

Фракция ЛДПР внесла в Думу проект заявления к тридцатилетию Советского Союза:

Государственная дума считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве.

Неудивительно, что многие встречают новость со скепсисом.

Иван Давыдов:

А надо бы лечащему врачу направить постановление и заявление, да ведь никто их не лечит.

Остап Кармоди:

Распад Советского Союза был главной геополитической катастрофой XX-го века.
А главной геополитической катастрофой XXI-го станет попытка собрать его обратно.

Эта новость хорошо перекликается с другой, много обсуждавшейся в последние дни: хоккейная сборная России отыграла Кубок Первого канала в форме сборной СССР, но проиграла финнам, которые в итоге стали победителями.

Владимир Стешенко:

Сборная России по хоккею выступала в форме почившего в бозе СССР. На мой взгляд бывшего журналиста "Советского спорта" - это пошлость, желание потрафить беспробудно застрявшему в прошлом "лидеру нации". Итог закономерен - победила в турнире... Финляндия. Это напоминание МОРАЛЬНОЙ победы в "зимней войне", когда маленькая Суоми выстояла в войне с советским агрессором-монстром, нанеся его армии значительно бОльший ущерб в живой силе, правда, отдав оккупанту десятую часть своей земли.

Николай Травкин:

Всё-таки, штурм фанерного рейхстага в военном обмундировании Советского Союза удаётся лучше, чем матч хоккейной сборной России в форме СССР против сборной Финляндии.

Михаил Ежов:

В принципе, идея одеть хоккеистов в форму времен СССР, при этом налепить на нее герб двуглавого орла и разместить в раздевалке иконы, сама по себе мне кажется очень интересной, как тема для моей новой диссертации, заявил профессор Шмудько, ведущий специалист по шизофрении больницы им. Кащенко.

Лев Рубинштейн:

«Труп не играет в хоккей», - первым делом подумал я, прочитав, что российская хоккейная сборная решила выйти на лёд в форме с логотипом давно уже помершего государства и, разумеется, продула. Такая вот геополитическая катастрофа.

Леонид Гозман:

Я искренне признателен идиотам, одевшим наших хоккеистов в форму сборной СССР времён ее блестящих побед. Именно в этой форме они и проиграли матч финнам. Не могу себе представить более убедительной иллюстрации того тезиса, что попытки паразитировать на прошлых достижениях и повернуть время вспять не приводят и не могут привести ни к чему, кроме позора.

Егор Алексеев:

Они забыли, мочить "совок" – национальная финская забава. Получилось и в этот раз.
Пишут, кстати, в этой форме команда СССР побеждала всего дважды – в 1954 и 1956 годах, проигрышей было значительно больше.

Аркадий Янковский:

Ротенберговская "Красная машина" под стать тренду на советизацию страны предстала публике в ретро-победоносном стиле. Получилось не очень...
Власть пытается вселить дух былых побед в массы, самоутвердиться и продолжать подавлять всё окружающее бесконечно. Хоккей, и в целом спорт этом смысле, безусловно, одна из обозначенных скреп и составляющих искомого величия.
Однако, отечественные звёзды готовы прославлять этот закостеневший режим только по команде и временно, а что же касается их истинных целей, то они предпочитают рассматривать родину лишь как тамбур перед миром настоящей работы и жизни.
В NHL русские хоккеисты, надо полагать, с удовольствием наденут любую другую форму, и за другие деньги...
А Роме Ротенбергу с лёгкостью скажут: Good-bye!

Есть и встречные реплики.

Денис Ястребов:

Давеча сборная России в ретро-форме легендарной сборной СССР по хоккею проиграла в овертайме финнам на Кубке Первого канала, выиграв до этого три игры. Целая "буря в стакане" в соцсетях началась. Причём с политическим подтекстом. Одни, как бы "патриоты" осыпали команду, тренеров проклятиями и анафемами за поражение, мол "опозорили легендарную советскую форму", а другие - организаторов турнира за сами эти ретро-свитера СССР, мол нечего было разводить "квасной патриотизм", " "создавать политические иллюзии", "эксплуатировать ностальгию по СССР", "раздувать имперские амбиции" и т.д. и т.п. Пошло-поехало. Даже войну с финнами в 1940г. и их решимость сопротивляться советским войскам кое-кто вспомнил...
Смотрю кто комментирует, постит и топит за всё это и удивляюсь. Комментаторы эти в большинстве своём никогда до этого завзятыми хоккейными завсегдатаями-болельщиками в сети не были, за НХЛ, КХЛ, играми сборных не следили, не комментировали их, сами в хоккей не играли ни даже на уровне детской "Золотой шайбы" , ни на уровне ДЮСШ, а тут вдруг такой кураж и интерес проснулся, обязательно надо что-то политизированное и идеологизированное ввернуть, поумничать. Иные даже признавались, что мол против нашей команды болели и рады её поражению из-за этой ностальгической формы якобы...Самое то забавное, что критикуя эту вот ретро-форму СССР ( два её варианта 1956 и 1964-68 г.г.) они понятия не имеют о том, что не так давно на юбилейном чемпионате мира сборная России уже играла в подобных свитерах 1954-1956 г., как и другие сборные команды тоже, без всякой политизации этого события, это нормально и общепринято. Не знают они и о том, что в хоккейном мире и у сборных, и у клубов, есть такая традиция - отмечать крупные хоккейные юбилеи и латы матчами команд в такой вот ретро-форме. Ведь нашему хоккею исполнилось 75 лет, в декабре 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, "канадскому", как его тогда называли. Неужели ветераны нашей сборной, нашего хоккея, великие игроки и тренеры нескольких поколений, которые уже через 26 лет после первого чемпионата СССР на равных сражались с лучшими хоккеистами мира, профи НХЛ, ВХА и побеждали их в 1972, в 1974 году и позже, многократно с 1954 г. становясь чемпионами мира и ОИ, не заслужили такого чествования, такой памяти? Зачем сюда впихивать и прикручивать политику, все эти псевдо-экспертные рассуждения дилетантам, людям далёким от хоккея? Как по мне - некомильфо это, не корректно.

Но и ответы на них тоже.

Андрей Волна:

Без политики если. Долго не мог для себя самого сформулировать, почему идея одеть хоккеистов сборной России в форму команды СССР кажется мне донельзя нелепой. На грани чванства. Попробую сегодня:
- нет, не потому, что той страны нет уже 30 лет; тут просто плечами пожать можно, не более;
- нет, не потому, что все эти хоккеисты родились уже в России; люди ведь устраивают исторические перфомансы, рыцарями там всякими наряжаясь… место – хоккейный турнир – только не очень подходящим выглядит, но не более того;
- нет, не потому, что сочетание на одной майке названия страны – СССР, рекламы букмекерской конторы и герба имперской России выглядит даже более, чем просто неадекватной; тут только пальцем у виска покрутить можно, не более того;
- а потому, парни, что вы все вместе взятые и мизинца тех команд 60х-70х годов не стоите. Ни превзойти, ни даже повторить вы не можете. И не сможете. Вот не по чину вам эти рубашки. Медленно и раздельно: не по чину.

Михаил Виноградов:

Патриотизм обернулся реконструкторством.
Патриотизм некурильщика - это способность чувствовать ценность своего сегодняшнего дня. А не только вчерашнего. Или по крайней мере симпатизировать своему сегодня, не так подчеркнуто стыдиться его и не прятаться за вчера. Пусть даже это сегодня небесспорно и не дает ежедневных поводов для всеохватывающей гордости.

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