Ректор Дальневосточного университета Анисимов возглавил ВШЭ

Временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) назначен глава Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Прежний ректор Ярослав Кузьминов, возглавлявший ВШЭ с момента создания вуза в 1992 году, накануне покинул пост. Он станет научным руководителем ВШЭ.

О назначении Анисимова сообщил министр образования Валерий Фальков на заседании Учёного совета ВШЭ.

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Никите Анисимову 43 года. Он выпускник механико-математического факультета МГУ, был проректором вуза. С 2016 года он возглавляет Дальневосточный федеральный университет - один из крупнейших вузов России, базирующийся на острове Русский под Владивостоком.

Владимир Путин в пятницу наградил Ярослава Кузьминова, покинувшего пост ректора ВШЭ, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кузьминов возглавлял ВШЭ 28 лет. Он получит должность научного руководителя вуза, ранее ее занимал 87-летний Евгений Ясин, другой основатель НИУ ВШЭ. Причиной своей отставки Кузьминов назвал то, что он "не хочет стареть" на должности ректора, а вуз должен развиваться и обновляться. СМИ обсуждают различные версии его ухода с поста ректора - в том числе и давление со стороны Кремля.