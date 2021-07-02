Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший этот вуз с момента создания в 1992 году, покидает свой пост.

Он станет научным руководителем ВШЭ вместо 87-летнего Евгения Ясина, который уходит с должности по состоянию здоровья. В письме сотрудникам вуза Кузьминов объяснил свое решение тем, что ректор "не должен быть вечным", сообщает The Bell.

Александр Фельдман

Экс-ректор ВШЭ Кузьминов объяснил свой уход с поста руководителя вуза. «Ректор не должен быть вечным. Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям», — написал он.

Владимир Владимирович, прислушайтесь. Супруг Эльвиры Сахипзадовны глупостей говорить не будет...

Влияние Ярослава Кузьминова и созданного им вуза на российское образование трудно переоценить, считает бывший проректор ВШЭ Константин Сонин:

На мой взляд, для российского образования - это фигура, сравнимая с Ломоносовым. Или лучше сказать - между Ломоносовым и сегодняшним днём в нашем высшем образовании не было сравнимой фигуры. Он создал новый вуз - фактически пару отдельных факультетов, по наукам, которых в стране не было - тридцать лет назад и через тридцать лет, это миг в истории образования - сделал его ведущим университетом огромной страны, лидером в столице - одной из столиц мирового образования, образцом и ориентиром для других вузов.

Для российского образования это фигура, сравнимая с Ломоносовым

Тридцать лет назад трудно было поверить, что в России будет новый супер-университет. Молодые звёзды из других московских вузов и институтов шагали в никуда, включаясь в команду. Это же сейчас известно, что это была великая команда - по её результатам, а тогда-то что? Двадцать лет назад - что в него будут ехать работать выпускники ведущих аспирантур в мире. Что в нём будут лучшие в стране факультеты математики и компьютерных наук! Математики! Компьютерных наук! Кто сейчас не верит, что факультеты биологии и химии не выйдут в российский и европейский топ? Они будут. Из созданных в последние пятьдесят лет университетов Вышка - один из лидеров в мире!

Однако Вышка никогда не сводилась только к статьям и лекциям. Никакой настоящий университет не сводится только к науке и к образованию. Во всем остальном Вышка была не только лучшим университетом в стране. Вышка - это единственный в России университет мирового уровня. Выпускники Вышки, студенты Вышки - и даже критики и ненавистники Вышки - всегда меряют её по стандартам лидеров мирового высшего образования. Они узнали об этих стандартах, учась в Вышке или стараясь в неё поступить! Все в России - от МГУ до ДВФУ - узнают о том, как устроен современный университет, именно наблюдая за Вышкой, перенимая лучшее или критикуя за то, что дело делается по-новому и современному. И вот это - бесконечный драйв, чтобы в Вышке было не хуже - ни в чём! - чем в Гарварде и Оксфорде, было бы невозможно без Кузьминова. Спасибо, спасибо, спасибо.

Вышка - это единственный в России университет мирового уровня

Я уверен, что о Я.И. ещё будут написаны статьи и книги - с сегодняшнего дня они только начнут писаться. Я надеюсь, что к своим книгам о высшем образовании Кузьминов добавит ещё настоящие мемуары. Сегодня я отмечаю ещё одно выдающееся достижение - Кузьминов уходит сам, в момент, когда по-прежнему является лидером университета и российского университетского сообщества. Посмотрите вокруг - не то что ректора, завкафедрой-то не бывает, которые уходят по собственному выбору. В России такого не бывает! Смерть, маразм, уголовное дело - вот почему уходят ректоры и директора. Не бывает? Вот Кузьминов - в очередной раз - доказал, что можно по-другому. Здесь, сейчас, можно ещё лучше!

С этой оценкой фигуры Кузьминова многие согласны.

Сергей Марков

Ярослав Кузьминов ректор университета Высшая школа экономики, уходит с поста ректора на позицию научного руководителя ВШЭ. Кузьминов реально великий ректор, они с Евгением Ясиным создали с нуля один из лучших университетов. Несколько тезисов.

1. ВШЭ стал одним из ведущих университетов, с наивысшим баллом при поступлении и с самыми высокими зарплатами. Это заслуга ректора.

2. ВШЭ любимец госбюджета. Вместе с РАНХиГС. Это заслуга ректора.

3. ВШЭ владеет огромной недвижимостью в центре Москвы. Это заслуга ректора.

4. ВШЭ стал главным экспертным центром правительства. Это заслуга ректора и его покровителей в правительстве.

5. ВШЭ стал главным либеральным прозападным интеллектуальным центром.

6. По личным взглядам многие преподаватели стали яркими противниками Путина и даже русофобами . Несколько человек уволили, остальных просили успокоить свою оппозиционную политическую активность.

Многие преподаватели стали яркими противниками Путина и даже русофобами

7. Из-за оппозиционных настроений преподавателей взгляды студентов стали настолько оппозиционные, что в 2020 году возникла угроза студенческой забастовки и захвата студентами зданий университета. С огромным трудом удалось погасить пожар.

8. Идеологическая формула либеральных преподавателей ВШЭ, - мы работаем на прекрасную Россию будущего в глобальном открытом мире, поэтому давайте сейчас не будем затаскивать университет в политические проекты против власти, даже если эти проекты идут под лозунгами "прекрасная Россия будущего".

9. Ярослав Кузьминов не только великолепный менеджер, но и очень благожелательный демократичный человек и еще и сильный мыслитель.

10. Кузьминов еще и муж главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной и поэтому они вместе входят в узкую группу в сотню человек, которые правят Россией 20 лет при Путине.

11. Ярослав Кузьминов имеет свои очень сильные идеи о развитии образования в России. Он не уходит на пенсию. Мы можем его увидеть на очень больших постах. Или вы не увидите, как он будет принимать участие в очень важных совещаниях, на которых решается, какая должна быть политика правительства России. А он будет.

12. Университет Высшая школа экономики - это то, чем можно гордиться и Кузьминову и Путину и России.

России нужен такой же мощный университет с идеологией государственников и консерваторов

13. Не все любят ВШЭ. Кто то не любит ВШЭ по политическим причинам, кто то просто завидует, а региональные университеты боятся, что их студентов заставят всех слушать лекции профессоров ВШЭ онлайн, а преподавателей сократят.

14. "Вышка", - неформальное название ВШЭ. Звучит как "образовательная ядерная сверхдержава".

15. Ярослав Кузьминов - пример отсутствия коррупции у ректора. За время работы ректором так и остался просто кандидатом наук. Все бы ректоры были такие.

16. Для гармонии России нужен такой же мощный университет с идеологией государственников и консерваторов. И тоже чтобы он получал контракты на экспертизу у правительства.

Многие комментаторы предполагают, что после ухода Кузьминова ВШЭ неизбежно превратится именно в такой университет.

Карина Орлова

Сергей Марков перечислил все причины того, почему Кузьминов покинул Вышку. Эти же причины объясняют то, почему на его место будет назначен мракобес.

Андрей Десницкий

Из ВШЭ будут делать ВПШ.

Посмотрим, насколько им это удастся.

Иван Курилла

Пока неясно, чем вызван этот уход. То ли наступил предел возможным компромиссам, и пришлось уходить, чтобы спасти Вышку. То ли руководству страны теперь мозолит глаза вуз, который все (друзья и критики) называют "либеральным". Если так, то ректором может стать какой-нибудь матвейчев, а Вышку ждут нелегкие времена "переформатирования".

Но возможно, в самом деле, Кузьминов уступает место кому-то из молодых коллег, чтобы дать ВШЭ дополнительные возможности для развития, влить "новое вино" в старые мехи.

Скоро мы увидим, что произошло. Кузьминову - спасибо, а коллегам в Вышке - удачи.

То, что происходит с ВШЭ - часть системной атаки властей на независимые образовательные учреждения и СМИ, считает бывший преподаватель ВШЭ, политолог Сергей Медведев:

Уход Кузьминова с поста ректора окончательно закрывает эпоху компромисса, когда можно было быть крупным системным игроком и при этом сохранять ауру (и значительную долю) либеральности. Перед глазами расстилается идеально ровный пейзаж гляйхшальтунга: политика, СМИ, высшее образование. Уход Кузьминова становится в новостную повестку рядом с обысками у "Проекта" и объявлением Oxford Russia Fund нежелательной организацией, с репрессиями в Беларуси против Гете-Института и DAAD: каждый день подчищается какой-то анклав. Вышка давно раздражала многих, и среди охранителей, и среди либералов -- в связи с увольнениями, отчислениями, Жуковым, Доксой. Я думаю, наши бескомпромиссные либералы из фейсбука слабо представляют себе тот сужающийся коридор возможностей, по которому надо было протискиваться Кузьминову, и те этажи власти, на которых принимались все непопулярные решения по Вышке, что ректору приходилось предъявлять публике.

Вышка давно раздражала многих, и среди охранителей, и среди либералов

Да, тут встает вопрос о моральной цене компромисса, о том, что надо было гордо уйти и хлопнуть дверью (а ЯИ -- не просто наемный менеджер, а один из отцов Вышки), но это просто значит, что 2021й год пришел бы для Вышки раньше и жестче, и сейчас этот был бы не случайно заброшенный в нашу опричнину хаб глобализации, а еще один МГУ или СПбГУ. Про себя могу только сказать, что последние семь лет в ВШЭ я оставался, (не поступаясь притом своей публичной позицией!), только благодаря поддержке ЯИ, несмотря на сильнейшее внешнее давление.

Но 2020й поменял все, эпоха компромиссов кончилась, и роль Кузьминова в новой системе более невозможна, да и не нужна. "Источник Дождя" утверждает, что он ушел по соображениям репутации, чтобы более не брать ответственность за решения, которые принимает не он. Если это так, я выражаю ему свою солидарность, и в любом случае -- благодарность за сделанное, за лучший вуз страны, за дух свободы и открытости, за возможность быть другой Россией. Собственно, Вышка и представляла из себя ту другую Россию, которая представлялась в мечтах из 1992го, да еще и в начале нулевых была возможна -- но которую мы медленно и неостановимо потеряли.

Многие уверены, что Кузьминов покинул пост не по своей воле, и прочат на его место самых разнообразных персонажей.

Александр Морозов

Кузьминова доели. Жрали его давно, начиная с 2012 года, он отступал, вел арьергардные бои, сдавал противнику мелкие фигуры, рассчитывая удержать оборону за счет «выпрямления линии фронта». Однако после поправок началась новая эпоха, в которой ему нет места. Кириенко и Ковальчуки сожрали его. Вышка вливается в ровные ряды боевых роботов ковальчука. Алину Кабаеву и весь росатом ждем на помосте ВШЭ

Путь компромиссов с властью не мог привести к другому итогу, считает ряд либеральных комментаторов.

Иван Преображенский

Свалили-таки Кузьминова с ВШЭ. Как ты не подличай, все равно эта система тебя съест, потому что ты чуждый элемент.

Ну, собственно, что мог, Кузьминов из академических свобод в ВШЭ сам уничтожил. Так что уже кого Кремль ни поставит, хуже особенно не будет.

Зато будет скоро в памяти поколений Кузьминов прекрасен как Ясин.

Такова она судьба отечественных технократов и, простите за нецензурное словосочетание "системных либералов".

Юлия Архипова

По поводу Вышки и отставки Кузьминова – извините, не могу не разбавить всеобщую скорбь.

Ярослав Иванович построил вместе с другими замечательными людьми самый классный университет в России, в котором я была счастлива учиться, в котором я встретила самых замечательных людей и неравнодушной выпускницей которого я являюсь.

Но Ярославу Ивановичу в какой-то момент показалось, что ради красивого кампуса и увеличения бюджетного финансирования (как через количество студентов на бюджете, так и через разнообразные госзаказы) можно увольнять сотрудников, отчислять студентов, вводить цензуру и вытворять разнообразные кренделя, которые превратили Вышку в университет, в котором проректор советуется с гадалкой по поводу того, когда лучше отчислять Армена Арамяна.

Ярослав Иванович долго растягивался между двумя стульями в шпагате, но все-таки провалился между ними

И каждый раз публике вешали на уши какую-то лапшу о том, что Вышка стоит на грани закрытия, отзыва лицензии, катастрофы и чего угодно ужасного. Параллельно Вышка получала новую недвижимость и новые каналы госфинансирования. Публика смахивала скупую слезу и говорила "дада, мы понимаем, вы под давлением, вам очень тяжело, сил вам". На своем пике давление на Вышку достигло такого масштаба, что Касамара пошла под протекцией т.н. "Лысого" (Кириенко) баллотироваться в Мосгордуму под лозунгом "Вернем уважение к людям". Просто невозможное, нечеловеческое давление.

Тогда совершенно внезапно оказалось, что в современной России нельзя одновременно и рыбку съесть, и предаться плотским утехам. Хотите академические свободы и автономию – не получите здания и другие вкусные ресурсы. Хотите здания и другие вкусные ресурсы – не будет у вас академических свобод и автономии. Ярослав Иванович долго растягивался между двумя стульями в шпагате, но все-таки провалился между ними, и теперь уходит на позицию свадебного генерала.

Я знаю множество достойнейших людей, которые по самым разным причинам все еще остаются в Вышке и своей репутацией балансируют весь этот стыдный стыд и позорный позор. Я понимаю их позиции и обстоятельства, но мне кажется важным помнить, как проходили зачистки ППС и сколько талантливых преподавателей были уволены просто потому, что Ярослав Иванович решил поиграть в большую политическую игру с большими ставками.

Кирилл Шулика

Довольно вольнодумные люди пишут слова благодарности Ярославу Кузьминову, несмотря, так сказать, ни на что.

В России люди, которые работают на государство, никак не принадлежат себе

И это в целом понятно, я писал про Дениса Проценко. В России люди, которые работают на государство, никак не принадлежат себе, они часть корпорации с жесткой корпоративной этикой. Легко сказать, что пусть они не работают на государство. Но невозможно было сделать ВШЭ в том виде, в котором она есть, без государства, равно как флагманский ковидарий, невозможно реализовывать эрмитажные проекты в частном музее и т.д. Россия вообще сейчас это фактически один большой госсектор экономики. А скоро не в положении Проценко или Кузьминова будут только те, кто сдает бабушкину квартиру.

При этом, конечно, Кузьминов в последнее время сделал много реальных подлостей, он в них соучаствовал. Уйти ему надо было раньше, когда корпоративная этика заставляла его эти подлости совершать. Мог уйти вполне с добрым именем. Университет уже все равно никуда не денется.

Альтернативную точку зрения высказывает ​еще один бывший преподаватель ВШЭ, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге​ Дмитрий Травин:

История с уходом Ярослава Кузьминова с поста ректора ВШЭ – это не история про свободу и несвободу высшей школы. И вообще по большому счету это не про высшую школу, хотя, конечно, на преподавателях и студентах его уход скажется. Мне представляется, что здесь больше всего сходства с бизнесом. Тем самым новым русским бизнесом, который существует в России примерно столько же, сколько ВШЭ – почти тридцать лет. Уход Кузьминова – это что-то вроде рейдерского захвата.

Уход Кузьминова – это что-то вроде рейдерского захвата

Ярослав Иванович был, конечно, не ректором «Вышки». Он был создателем и хозяином компании, которая за годы его правления выросла, наверное, так, как ни одна другая компания России. Выросла, естественно, за счет государственного покровительства. То есть отразила в своей судьбе все те черты, что характеризуют наш бизнес. Странно было бы, если бы на такую компанию не наехали.

То есть понятно, конечно, что у нее была хорошая «крыша». Я даже не буду сейчас копаться в личных связях Кузьминова с влиятельными людьми. Я плохо знаю эти связи и не хочу делать вид, будто имею инсайд из Кремля. Но даже официальные сведения о его супруге позволяют понять, что при необходимости хозяин ВШЭ мог достучаться и до первого лица. Увы, сегодня в жизни страны наступил такой момент, когда даже подобная «крыша» ничего не гарантирует. Захватывают все, что плохо лежит. И даже то, что «хорошо лежит». Просто потому, что бизнес, основанный на наездах, быстро разрастается, включает в себя все большее число людей, готовых поживиться. Им уже не хватает нефти и газа. Им не хватает реального и финансового сектора экономики. Им, возможно, по большому счету, даже не деньги нужны, а власть. Власть во всех возможных сферах. Не исключая, университетов.

Захватывают все, что плохо лежит. И даже то, что «хорошо лежит»

Я не хочу сказать, что завтра во главе «Вышки» окажется какой-нибудь генерал, которому недавно написали пару диссертаций. Могут на этот пост поставить более-менее респектабельного человека. Дело ведь не в формально первом лице. Дело в том, кто «крышевать» будет.

Другие политологи считают, что заслуги Кузьминова неоспоримы вне зависимости от того, на какие компромиссы он был вынужден идти.

Мария Снеговая

Коллеги, я тут вижу много критики по поводу того, что сислибы вроде Кузьминова отдали страну на растерзание Путину тем, что встраивались в вертикальную систему патронажа. Но это же проблема "курица-яйцо". Типичная проблема коллективного действия или дилемма заключённого: поскольку институциональная среда/культура располагают к такому поведению, в краткосрочном периоде отклоняться от него нерационально.

Отклонись Кузьминов от такого поведения, Вышки бы не стало на много лет раньше

Понятно, что отклонись Кузьминов от такого поведения, Вышки бы не стало на много лет раньше. А если бы все они - кузьминовы, пиотровские, гергиевы и проч. - отклонялись от такого поведения, настала бы прекрасная Россия будущего.

Но в силу вышесказанного, мне кажется странным упрекать конкретного человека в рациональности его выбора. Это проблема институциональной системы, культурной среды и поведенческих стимулов.

Кирилл Рогов

Ярослав Кузьминов построил институцию, и это совсем не тривиальное дело в России 1990х и 2000х. Конечно, в условиях социальной деградации, которую Россия переживает в последние 15 лет, эта институция тоже находилась в состоянии пассивной обороны и "добровольной девальвации". Ты должен ухудшать себя, чтобы сохраняться. Но это не отменяет великого достижения Ярослава Кузьминова, это скорее характеризует сегодняшнюю Россию.

Еще раз подчеркнув огромное уважение и искреннюю симпатию к Ярославу Кузьминову, и тот факт, что написанное ниже не отменит его великих заслуг, перейду к политическим смыслам и последствиям его отставки.

Авторитарная модель воспроизводится на уровне частной, "либеральной" организации

Первое. Авторитаризм - это не только Путин, это воспроизводство институтов и практик. Некоторый набор "либеральных организаций" начинает функционировать в режиме "персоналистского патернализма": да, это либеральное место, но сохраняется оно потому, что начальник "вхож", его знает Путин, Путин ему доверяет, поэтому "либеральное место" будет существовать пока сидит этот, известный Путину, начальник. В результате, авторитарная модель воспроизводится на уровне частной, "либеральной" организации. Так это работает, так авторитаризм захватывает пространство.

Второе: челендж восстания. Либеральный начальник (начальник "либерального места") использует эту стратегию: "я вхож к ним, к Путину, я умею с ним разговаривать, я сохраню институцию, идя на неизбежные уступки". Их таких много, деятельных и успешных желателей добра и прогресса стране, в этом был смысл их деятельности. И чтобы сохранить результаты этой деятельности, они выбирают стратегию инвестиций в свои "связи с Путиным" (вертикальные, патерналистские связи), а не инвестиций в связи с такими же, как они, деятельными желателями добра (горизонтальные связи).

Быть может, это умно. Это по сей день считается умно. Но это абсолютно БЕС-ПЕР-СПЕ-КТИВНО. Пока они будут считать инвестиции в вертикальные связи более действенными, чем инвестиции в горизонтальные связи, авторитаризм будет воспроизводится и уничтожать то, к чему они стремились. Это аксиома, а не условие.

Кузьминов никогда не ушел бы в отставку добровольно

Переключение и состоит ровно в этом моменте: когда общество поверит, что горизонтальные связи и механизмы солидарности выгоднее и успешнее, чем вертикальные механизмы авторитарного патернализма. (Или - не менее важны, по крайней мере.) Да, первый, сделавший ставку на эту стратегию, проиграет, второй - тоже проиграет. Третий, наверное, тоже. Потом - выиграют все. Пока этих трех не найдется, все в конце проигрывают. Так устроена эта игра.

Третье, последнее. Кузьминов никогда (НИКОГДА) не ушел бы в отставку добровольно. Не для того он последние десять лет ел говно ложками со всех блюдец. Отставка Кузьминова - это решение Кремля, лежащее в русле той политики тотального уничтожения всего живого, которая работает сегодня. Ночь страшнее всего перед рассветом.

И еще раз: я совершенно согласен с Константином Сониным. Я обожаю Ломоносова как поэта, но терпеть не могу его как человека и организатора науки. Кузьминов гораздо лучше. Ярослав Иванович, ваш бюст стоит в галерее российской истории. Его оттуда никто не сможет убрать.