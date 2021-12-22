Сотрудники правоохранительных органов из Москвы задержали в Казани депутата Государственного совета Татарстана, ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщают источники изданий "Бизнеc Onlinе", "Татар-информ" и "Реальное время". По их данным, учёного могут подозревать в связях с организованной преступностью.

Шестидесятилетний Гафуров возглавляет университет с 2010 года, до этого он 12 лет был мэром Елабуги и главой Елабужского района, избирался в республиканский парламент, в начале 90-х годов занимался бизнесом. В 2012 году "Новая газета" сообщала, что профессор был "хорошо знаком" с руководством организованной преступной группировки "Двадцать девятый комплекс" и связывала его с убийством елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова.

За несколько недель до смерти бизнесмен заявлял в эфире местного телеканала, что мэрия хочет отобрать у него рынок, и на него готовится покушение, рассказывала "Новая".

Источники "Бизнес Online" считают, что Гафуров мог быть задержан в рамках дела о заказном убийстве. Источник "Татар-информ" — что задержание могло быть связано с делом "29 комплекса". Официально эта информация не комментировалась. В пресс-службе КФУ возможное задержание ректора не комментируют.