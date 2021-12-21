В РФ вступил в силу закон о расширении полномочий полицейских 

Владимир Путин подписал во вторник закон, существенно расширяющий полномочия полицейских.

Согласно документу, который вступает в силу с момента подписи его президентом, сотрудники полиции наделяются правом проникать в жильё, вскрывать автомобили, оцеплять места проведения публичных мероприятий и жилые дома, а также не представляться в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью граждан или нужно незамедлительно пресечь некое преступление.

Многие правозащитники выступали против закона, опасаясь, что его принятие приведёт к ещё большим нарушениям прав граждан со стороны сотрудников силовых ведомств. При рассмотрении документа депутатами Госдумы из него всё же убрали поправки, которые разрешали полицейским стрелять в граждан из-за "действий, дающих основание расценить их как угрозу нападения" и запрещали наказывать сотрудников МВД за "действия при исполнении".

Во вторник Путин также подписал закон "об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Документ снимает ограничения для губернаторов занимать должность не более двух сроков подряд, запрещает главам субъектов федерации называться президентами и наделяет президента России правом отстранять их от должности.

Ранее законодательную инициативу единогласно не поддержали депутаты Госсовета Татарстана - единственного региона России, руководитель которого именуется президентом.