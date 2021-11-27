Ректор Шанинки Сергей Зуев будет скоро переведён под наблюдение врачей

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук имени Теодора Шанина (Шанинки) Сергей Зуев, арестованный по делу о хищении средств министерства просвещения России, на следующей неделе будет переведён в больницу при СИЗО "Матросская тишина" по состоянию здоровья. Об этом в субботу 27 сентября сообщили российские СМИ.



Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи сообщил журналистам 27 ноября, что Зуев улыбается и шутит, но он явно не долечился. Хуруджи рассказал, что встречался с администрацией изолятора и получил заверения, что скоро Сергей Зуев будет переведн в больницу при СИЗО, там за ним будут наблюдать врачи.



По словам члена ОНК, Зуев недавно пытался выйти на прогулку, но из-за протеза в ноге не смог провести на улице всё отведённое ему время.

67-летний Сергей Зуев с начала недели находится в медсанчасти СИЗО.



Он был задержан 12 октября - его забрали из больницы, куда ректор попал с гипертоническим кризом. На следующий день его поместили под домашний арест, уже после этого ему сделали срочную операцию на сердце. Тем не менее, 9 ноября суд постановил арестовать Зуева.