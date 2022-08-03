Ректору РАНХиГС Владимиру Мау смягчили меру пресечения

Следователь смягчил меру пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау, обвиняемому в хищении 21 миллиона рублей. Ему заменили домашний арест подпиской о невыезде. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию.

О том, что Мау сменили меру пресечения, накануне сообщали The New Times и Би-би-си. В Следственном комитете России это официально не подтверждали. Адвокат Мау Алексей Дудник в беседе с ТАСС не подтвердил и не опроверг смягчение меры пресечения своему подзащитному.

Владимира Мау задержали в конце июня по делу о фиктивном трудоустройстве в вуз 12 сотрудников Минпросвещения. В начале июля суд отправил его под домашний арест до 7 августа.

Мау проходит по тому же уголовному делу, которое возбудили против бывшего министра просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук – Шанинки Сергея Зуева.

Вчера следователи подали в суд ходатайство о переводе Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Тверского районного суда. Заседание назначили на 3 августа.

В конце июня Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда столицы, который ранее перевёл Зуева из следственного изолятора под домашний арест из-за проблем со здоровьем, и снова отправил его в СИЗО.

68-летний Зуев находится в СИЗО с ноября 2021 года по обвинению в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Он вину не признаёт. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за год он перенес три операции, одна из которых – на сердце.

По версии следствия, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (принадлежит Минпросвещения). Фонд на эти деньги заказал работы у Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта.