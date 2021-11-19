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Экс-замминистру просвещения предъявили обвинение в мошенничестве

Марина Ракова

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 20 млн рублей бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгению Заку. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-центр МВД.

По версии следствия, в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Московской высшей школы социальных и экономических наук, также известной как Шанинка. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта. 19 ноября следствие предъявило обвинение по этому уголовному делу ректору Шанинки Сергую Зуеву, он не признал вину.

В следственном изоляторе по этому делу уже находятся шесть человек: Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывший генеральный директор Фонда новых форм развития образования Максим Инкин, его бывший заместитель Евгений Зак, преподаватель в РАНХиГС Кристина Крючкова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Последнего перевели из-под домашнего ареста в СИЗО несмотря на серьезные проблемы со здоровьем – в течение месяца до ареста он несколько раз оказывался в больнице из-за гипертонического криза и перенес операцию на сердце.

The Bell удалось выяснить, что этому уголовному делу предшествовал конфликт вокруг многомиллиардных госконтрактов с издательством "Просвещение", в котором участвовала Марина Ракова. Как утверждают источники издания, "еще до ухода из министерства Ракова нажила себе влиятельных врагов", причем главный конфликт был с издательством "Просвещение", поставляющим учебники и технику в российские школы. Один из источников рассказал, что Ракова часто выступала против поставщиков, которых лоббировало "Просвещение". "Марина с ее негибким характером начала довольно жестко пытаться отодвигать "Просвещение". При этом я не видел никаких корыстных целей в ее действиях: она, судя по всему, правда хотела для рынка конкуренции", – заявил собеседник The Bell.

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