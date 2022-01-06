Рэпер Face уехал из России, по словам его родных - вынужденно

Рэпер Face уехал из России, сообщила СМИ его тётя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. По её словам, музыканта вынудили это сделать. Кто именно и в связи с чем - Недорезова не уточнила.

Также она не сказала, в какую страну переехал Face, добавив лишь, что её племянник "очень любит Россию и хочет тут жить".

В сентябре прошлого года российский рэпер Face (настоящее имя - Иван Дрёмин) заявил об отмене гастрольного тура из‑за угроз властей организаторам концертов. По словам музыканта, в Красноярске концерт был отменён по воле администрации города, в Новосибирске - после звонка из регионального министерства культуры, омским и нижегородским организаторам звонили из ФСБ, казанским – из аппарата президента Татарстана.

Face связал отмену концертов со своей гражданской позицией. Музыкант несколько раз публично поддерживал Алексея Навального, а в апреле прошлого года участвовал в акции в его защиту.