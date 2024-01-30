Решение о депортации участников "Би-2" в Израиль отменили

Решение о депортации в Израиль задержанных в Таиланде музыкантов российской рок-группы "Би-2" отменили после визита "высокопоставленных российских дипломатов". Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале группы.

"Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено. Участники группы отказались общаться с российским консулом", - говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что музыкантов "Би-2" продолжают удерживать в общей камере на 80 человек в миграционном центре в Бангкоке.

О том, что четырёх задержанных после концерта на Пхукете музыкантов российской рок-группы "Би-2" депортируют в Израиль, так как они имеют гражданство этой страны, а не в Россию, утром 30 января сообщил портал Ynet. В вопрос, как утверждало издание, вмешался МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде.

У четверых музыкантов "Би-2" есть гражданство Израиля. При этом, трое участников группы въехали в Таиланд по российским паспортам и только один — по израильскому. Согласно местным законам, музыкантов должны были депортировать в страну выдачи документа, с которым они пересекали границу. Однако после вмешательства израильских властей, проблема была улажена, утверждало издание.

Музыкантов группы "Би-2" задержали 24 января после концерта на Пхукете, суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания для последующей депортации.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал в интервью "Настоящему времени", что генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов лично добивается депортации музыкантов, въехавших на Пхукет по российским паспортам, именно в Россию. Гудков не исключает, что в случае депортации задержанным может грозить уголовное преследование из-за их антивоенной позиции.

Сами музыканты также считают, что не последнюю роль в задержании сыграло давление извне из-за их взглядов и позиции.

Би-2" – одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против войны с Украиной.