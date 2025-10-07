Ссылки для упрощенного доступа

"Решение принято". Чем "Томагавки" могут помочь Украине

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что "в некотором смысле" принял решение о поставке крылатых ракет "Томагавк" Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина "собирается делать с ними". "Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос", – сказал Трамп. Он добавил, что "не стремится к эскалации", и вновь повторил призыв к завершению войны. Президент не сказал, когда примет окончательное решение.

Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет "Томагавк" с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.

"Томагавк" был разработан в 1970-х годах на фоне напряженности в отношениях США с Советским Союзом во время Холодной войны. Крылатая ракета предназначена для полетов на большие расстояния на достаточно низкой высоте, чтобы избежать большинства радаров, сохраняя при этом скорость пассажирского самолета
1 Ранняя версия ракеты "Томагавк", которую испытывали над Нью-Мексико в 1976 году.

"Томагавк" был разработан в 1970-х годах на фоне напряженности в отношениях США с Советским Союзом во время Холодной войны. Крылатая ракета предназначена для полетов на большие расстояния на достаточно низкой высоте, чтобы избежать большинства радаров, сохраняя при этом скорость пассажирского самолета
На этом коллаже видно, как "Томагавк" взрывается над самолетом во время испытаний в 1986 году. Ракета длиной 5,5 метров оснащена боеголовкой весом почти полтонны и может пролететь около 1600 километров
2 На этом коллаже видно, как "Томагавк" взрывается над самолетом во время испытаний в 1986 году. Ракета длиной 5,5 метров оснащена боеголовкой весом почти полтонны и может пролететь около 1600 километров
Сочетание дальности, скорости и разрушительной силы "Томагавков" делает это оружие не похожим на что-либо состоящее на вооружении Украины
3 Сочетание дальности, скорости и разрушительной силы "Томагавков" делает это оружие не похожим на что-либо состоящее на вооружении Украины
Каждая ракета оснащена сложными внутренними навигационными системами и стоит около 2 миллионов долларов
4 Каждая ракета оснащена сложными внутренними навигационными системами и стоит около 2 миллионов долларов
"Томагавк" летит рядом с F-14 ВМС США над южной Калифорнией, 2002 год. Киев неоднократно просил у США о доступе к американским ракетам большой дальности. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский уже намекал, что просил у Соединенных Штатов "Томагавки". По сообщениям, тогдашний глава Белого дома Джо Байден назвал этот запрос "совершенно невыполнимым"
5 "Томагавк" летит рядом с F-14 ВМС США над южной Калифорнией, 2002 год. Киев неоднократно просил у США о доступе к американским ракетам большой дальности. В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский уже намекал, что просил у Соединенных Штатов "Томагавки". По сообщениям, тогдашний глава Белого дома Джо Байден назвал этот запрос "совершенно невыполнимым"
Военнослужащие ВМС Великобритании с ракетой "Томагавк" на военно-морской базе в Индийском океане в ноябре 2001 года. Президент США Дональд Трамп выражает все большее разочарование Москвой из-за пробуксовки мирных переговоров. Как сообщается, разговоры о потенциальных поставках "Томагавков" Киеву были возобновлены недавно на фоне стремления Белого дома заставить Кремль "почувствовать боль" от развязанной им войны против Украины
6 Военнослужащие ВМС Великобритании с ракетой "Томагавк" на военно-морской базе в Индийском океане в ноябре 2001 года. Президент США Дональд Трамп выражает все большее разочарование Москвой из-за пробуксовки мирных переговоров. Как сообщается, разговоры о потенциальных поставках "Томагавков" Киеву были возобновлены недавно на фоне стремления Белого дома заставить Кремль "почувствовать боль" от развязанной им войны против Украины
Ракета "Томагавк", запущенная с подлодки, попадает в цель на острове Сан-Клементе, тренировочном полигоне ВМС США у побережья Южной Калифорнии, во время испытаний в ноябре 1998 года.

Во время телефонного разговора с украинским президентом в начале июля Дональд Трамп, как сообщается, спросил Зеленского: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? […] Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?" Как сообщается, украинский президент ответил: "Безусловно. Сможем, если вы дадите нам оружие". 15 июля Трамп отрицал, что намерен вооружить Киев ракетами дальнего радиуса действия, заявив журналистам: "Мы не собираемся этого делать". А 28 сентября вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк"
7 Ракета "Томагавк", запущенная с подлодки, попадает в цель на острове Сан-Клементе, тренировочном полигоне ВМС США у побережья Южной Калифорнии, во время испытаний в ноябре 1998 года.

Во время телефонного разговора с украинским президентом в начале июля Дональд Трамп, как сообщается, спросил Зеленского: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? […] Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?" Как сообщается, украинский президент ответил: "Безусловно. Сможем, если вы дадите нам оружие". 15 июля Трамп отрицал, что намерен вооружить Киев ракетами дальнего радиуса действия, заявив журналистам: "Мы не собираемся этого делать". А 28 сентября вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк"
Корабль ВМС США запускает ракету "Томагавк" в Средиземном море в марте 2011-го. Непонятно, как Украина воспользуется оружием, обычно запускаемым с кораблей или подлодок. "Томагавки" можно запускать с некоторых самолетов, но украинский лидер признал в разговоре с журналистами, что "Томагавки" "нелегко использовать" без стратегических бомбардировщиков, которыми Киев не владеет
8 Корабль ВМС США запускает ракету "Томагавк" в Средиземном море в марте 2011-го. Непонятно, как Украина воспользуется оружием, обычно запускаемым с кораблей или подлодок. "Томагавки" можно запускать с некоторых самолетов, но украинский лидер признал в разговоре с журналистами, что "Томагавки" "нелегко использовать" без стратегических бомбардировщиков, которыми Киев не владеет
Американские комплексы "Тайфун", способные запускать крылатые ракеты "Томагавк".

Для "Томагавков" существуют недавно разработанные наземные пусковые установки, но эта технология используется только Соединенными Штатами. Наземные пусковые установки для крылатой ракеты стали разрабатываться после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году. Соглашение между США и Россией запрещало ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров
9 Американские комплексы "Тайфун", способные запускать крылатые ракеты "Томагавк".

Для "Томагавков" существуют недавно разработанные наземные пусковые установки, но эта технология используется только Соединенными Штатами. Наземные пусковые установки для крылатой ракеты стали разрабатываться после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году. Соглашение между США и Россией запрещало ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров

